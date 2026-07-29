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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жендубаев Олег

СОБЫТИЯ


29.07.2026 Логистическая платформа Loginet для подготовки бизнеса к обязательным цифровым накладным запустила «Тренажер ЭТрН» 1
05.10.2022 ИТ-решение для оптимизации логистики Loginet запустило новый тип торга с рейтингом ставок 1
21.06.2022 Loginet представил «Белый список» 1
20.10.2021 Loginet разработала интегрированное решение по размещению заказов и их маршрутизации с использованием алгоритмов «Яндекса» 1
19.01.2021 SAP и «Логинет» разработают интегрированное решение по управлению транспортировками 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Жендубаев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5597 1
Yandex - Яндекс 9186 1
Loginet - Логинет Рус 12 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36092 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64948 3
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 342 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 818 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3120 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 160 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1669 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24343 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8237 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 1
Яндекс.Маршрутизация 39 1
Красюков Дмитрий 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 165773 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8940 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21586 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3022 1
White list - Белый список 161 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4984 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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