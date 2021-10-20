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Loginet разработала интегрированное решение по размещению заказов и их маршрутизации с использованием алгоритмов «Яндекса»

Loginet и платформа для автоматизации логистики «Яндекс.маршрутизация» объявили о выводе на рынок нового интегрированного решения, позволяющего грузовладельцам в режиме одного окна размещать заказы на портале Loginet и маршрутизировать их.

Возможность маршрутизировать заказы встроена в портал Loginet таким образом, что для получения заявок на перевозки достаточно одного нажатия кнопки в интерфейсе без ручного переноса результатов маршрутизации в систему заказа транспорта.

Интерфейс позволяет быстро настроить необходимые параметры для оптимальных маршрутов, учесть совместимость грузов, временные окна точек маршрута, эффективно использовать транспортные средства и повышать их утилизацию.

Функциональность «Яндекс.маршрутизации» доступна через интерфейс портала Loginet, данные обрабатываются и переносятся автоматически на дальнейшие этапы работы с перевозкой в Loginet. При этом пользователям не надо настраивать собственную интеграцию, на платформе они управляют процессом транспортировок: от формирования заказа, распределения созданных перевозок на заказываемые транспортные средства до оплаты.

«Планирование сложных маршрутов является частью логистики. Оно позволяет эффективно использовать ресурсы перевозчика, оптимизируя загруженность подвижного состава и исключая ошибки ручного планирования. Это улучшает клиентский сервис и уменьшает затраты минимум на 15%. «Яндекс.маршрутизация» является одним из сильных продуктов на рынке, сервис позволяет планировать более 5 тыс. заказов в интервале до 20 минут. Алгоритм учитывает прогноз по пробкам, что дает возможность более чем в 95% доставлять заказы вовремя», — сказал генеральный директор Loginet Олег Жендубаев.

«Яндекс.маршрутизация» — сервис для автоматического построения маршрутов и мониторинга их выполнения. Алгоритм обрабатывает большое число адресов и предлагает оптимальный вариант их объединения в маршруты, с учетом ограничений, например, типа машин, сочетаемости товаров, времени у клиента, прогноза пробок и др. Клиенты, использующие сервис, отмечают попадание во временные окна доставки в 95-99% случаев, снижение нагрузки на контакт центр на 40%.

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