ИТ-решение для оптимизации логистики Loginet запустило новый тип торга с рейтингом ставок

ИТ-решение для оптимизации логистики Loginet презентовало новый тип торга на своей платформе. Инновация способствует мотивации участников рынка предоставлять наиболее эффективные ставки, не отражая, при этом, абсолютного значения лучшей ставки. Об этом CNews сообщили представители Loginet.

Наличие информации о лучшей ставки в торге на текущую минуту не всегда является стимулом для снижения в торге. При этом отметим, что отсутствии информации о рейтинге собственной же ставки на текущий момент — полностью исключает мотивацию участников к снижению. Проанализировав запросы рынка, Loginet разработал механизм, позволяющий решить оба вопроса одновременно.

«До момента простановки ставки участник обладает информацией по параметрам перевозки и делает ставку максимально осознанно и ответственно. В момент принятия ставки порталом происходит сравнение поданного предложения с уже имеющимся. Так участник видит своей рейтинг: если он составляет 3 и ниже, участник понимает, что шансы на выигрыш в торге не велики, и в случае заинтересованности в перевозки будет искать решения для снижения», — сказал генеральный директор Loginet Олег Жендубаев.

Данный функционал повысит эффективность предложений и активность участников торга, уверены в Loginet. Помимо торга с рейтингом ставок участника, ИТ-решение предоставляет возможность запрашивать не только ставку, но и дату и время загрузки ТС в пределах установленного интервала. Это помогает организатору торга получить более выгодные и вариативные предложения. Также открытый торг можно продлевать и досрочно завершать с выбором победителя в случае получения релевантной ставки.

В рамках типа торга «Запрос предложения» появилась возможность сделать настройку с возможностью досрочного прерывания торга с соответствующий предупреждением для всех участников. Получив эффективную ставку, грузовладельцы могут остановить торг и распределить перевозку на выбранного участника.

Для повышения удобства принятия решения по победителю торга в Loginet добавили процент отклонения от установленной стоимости в экранную форму портала, что значительно упрощает данную задачу. Теперь группе перевозок, отправленных на биржу, можно присваивать единый номер, что позволяет быстро и просто фильтровать именно ваши торги.

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Сегодня Loginet охватывает полный цикл автоматизации транспортной логистики, имея сервисы, закрывающие весь перечень процессов, начиная от тендера и заканчивая выставлением счетов, ключевым вектором развития портала становятся инновационные решения, задающие тренд рынку автоматизации логистики.

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Loginet основан в 2010 г., и сегодня это ИТ-платформа, связывающая грузоперевозчиков и грузоотправителей в России и странах СНГ позволяющая автоматизировать процесс управления цепочками поставок. Партнерами Loginet выступают производственные и ритейловые компании. Платформа связывает между собой более 550+ грузовладельцев и 6500+ грузоперевозчиков.