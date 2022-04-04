Без рекламы и спама: VK представила «Детскую почту»

«Почта Mail.ru» запускает безопасную «Детскую почту» с усиленной защитой, специальным оформлением и без рекламы. «Детская почта» от сервиса Mail.ru поможет ребенку освоиться в интернете, а родителям — научить детей правилам цифровой гигиены. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Почта сегодня — это базовый и необходимый продукт в том числе для детей: они общаются с учителями и одноклассниками, используют аккаунты для развлечений и игр. Безопасность ребенка в интернете — наш приоритет, поэтому в “Детской почте” мы используем дополнительные меры защиты. Родители могут быть уверены, что дети не увидят взрослой рекламы и писем злоумышленников», — сказал руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков.

Усиленный антиспам гарантирует, что дети не получат мошеннические и фишинговые рассылки, а также письма с неподходящим содержанием. В «Детской почте» не будет рекламы.

В «Детскую почту» попадут письма только от проверенных, надежных отправителей. Родитель может дополнить «белый список» надежных контактов. Остальные сообщения попадут в папку «На проверку» и только после одобрения появятся в «Детской почте». Ящик ребенка связан с аккаунтом взрослого — управление будет в руках у родителей. Переключиться между профилями можно в браузере в один клик и установить правила: настроить папки и фильтры, очистить корзину и проверить спам.

Дети могут войти в аккаунт из браузера с любого устройства и в приложении на телефоне. Для входа придет код в смс — каждый раз новый, чтобы ребенок не забыл или не установил слишком простой пароль.

Маленькие пользователи получат специальные темы оформления: с динозаврами, машинками и котятами. В дальнейшем появятся специальные возможности для детей, например, рисование в письме, аудио- и видеописьма. Повзрослевший ребенок сможет «отвязать» ящик от родительского и использовать привычный адрес самостоятельно.