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Как Америка садится в лужу. Китай открывает новые компании для ИТ-закупок быстрее, чем США вводит санкции против старых

На одну заблокированную США китайскую ИТ-компанию приходятся сразу несколько новых. Китай открывает новые фирмы быстрее, чем американцы блокируют их – это позволяет стране обходить санкции Запада, направленные на разрушение ее ИТ-отрасли.

Китайская гидра

Попавшие под американские санкции китайские компании начали массово открывать подставные фирмы, которые они используют для для приобретения ускорителей искусственного интеллекта, пишет Tom’s Hardware. И делают они это настолько активно, что новые ИТ-компании стали появляться в Китае быстрее, чем власти США вносят их в свой «черный список».

Иными словами, чем больше фирм блокируют власти США, тем еще больше их становится. Такие компании существуют ровно до того момента, как оказываются в санкционном списке, после чего они забрасываются и закрываются, а вместо них появляются еще несколько новых. Это позволяет КНР всегда и, что немаловажно, легально иметь доступ к нужным им ускорителям ИИ и прочим западным технологиям.

Китай настолько преуспел в реализации этой схемы, что закупает через подставные фирмы оборудование на десятки и даже сотни миллионов долларов. По информации издания The New York Times, прямо сейчас его эксперты отслеживают несколько сделок на сумму вплоть до пределах $103 млн, хотя некоторые все были меньше – приобретались несколько сотен ускорителей.

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Pascal Bernardon / Unsplash
Все усилия американцев вдребезги разбиваются о китайскую хитрость

Покупателями, по данным NYT, выступали государственные или аффилированные компании а также корпорации из санкционного списка, которые работают с китайской оборонной промышленностью.

Проще, чем кажется

В большинстве стран открытие нового юрлица – это череда бюрократических проволочек, нередко связанная с внезапными тратами. В Китае же открыть новую компанию не составляет труда, что является большой проблемой для властей США. Китайцы активно пользуются этой лазейкой и продолжают закупать чипы для ИИ огромными партиями.

Tom’s Hardware приводит в пример компанию Sugon из КНР, которая по решению американских властей более не может чипы компании Nvidia. Запрет вступил в силу после того, как появились доказательства, что клиенты Sugon, которым она продавала купленные ускорители – это китайская армия.

Через некоторые время несколько бывших топ-менеджеров Sugon основали новую компанию под названием Nettrix. Спустя всего полгода с момента своего открытия она стала одним из крупнейших китайских производителей серверов ИИ.

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Импортозамещение

Поскольку компания настолько новая, у США, вероятно, не было возможности проверить ее и ее прошлое. Тем временем, Nvidia, а также Intel и даже Microsoft уже начали вести с ней бизнес, фактически не нарушая никаких американских законов.

Все это происходит в рамках торговой войны между США и Китаем, которую в 2018 г. развязал экс-Президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Одна из целей американской стороны – уничтожение китайской ИТ-индустрии, к которой она последовательно идет. Китай со своей стороны раз за разом отвечает на новые ограничения новыми проявлениями смекалки и новыми способами обхода санкций.

Производители не виноваты

В настоящее время нет никаких доказательств того, что производители видеоускорителей напрямую продавали эти продукты на китайский рынок. В современных реалиях ни одна компания не может полностью контролировать паутину всей своей дистрибьюторской цепочки, пишет Tom’s Hardware. Хотя вендор и в силах контролировать поставки своим непосредственным клиентам и, возможно, даже вторичным покупателям, отслеживание всей схемы движения продуктов до тех пор, пока они не достигнут конечных пользователей, будет не только трудоемким, но и непомерно дорогим. Это также может даже оттолкнуть законных клиентов.

Нужен «белый список»

«Черный список», в который власти США вносят компании для запрета продажи им различных технологий, у американцев уже есть. Эксперты Tom’s Hardware полагают, что следует пойти дальше и создать так называемый «белый список», который, по их мнению, мог бы стать надежной защитой от смекалки китайцев.

Предлагается создать не только «белый список», но полностью изменить принцип продаж чипов на экспорт. Идея заключается в том, что лицензии получат только компании из этого списка и никакие другие – за счет этого Белый дом мог бы радикально сократить китайские лазейки в торговле.

Впрочем, далеко не факт, что участники рынка одобрят такую инициативу. Многие из них, в том числе и крупные компании, все чаще лоббируют против постоянно ужесточающихся запретов, утверждая, что они приносят американским компаниям больше вреда, нежели пользы.

Геннадий Ефремов

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