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Security Vision расширила функционал модуля «Управление активами и инвентаризация»

Security Vision сообщает о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии модуля «Управление активами и инвентаризация», предназначенного для для автоматизации и роботизации практически любых процессов управления инвентаризацией технических и логических объектов инфраструктуры. В продукт добавлены новые функции для работы с программным обеспечением (ПО) активов и их обновлениями.

Теперь пользователям доступны следующие новые возможности:

  • Ведение «белого» списка ПО в модуле. Каждое добавляемое в модуль ПО проходит проверку на включение в «белый» список: в карточке устанавливается признак «ПО в белом списке». Пользователь может настраивать правила, по которым ПО будет включаться в белый список.
  • В карточке ПО для пользователей добавлена возможность ручного добавления или удаления ПО из списков разрещенного ПО.
  • Для оперативного контроля за установленном ПО добавлены новые разделы с ключевыми признаками: Общий список, Не разрешенное ПО на хостах, Разрешенное ПО.
  • В модуль добавлена возможность хранение обновлений для ПО. Для каждого обновления предусмотрена полная и краткая карточки для просмотра и редактирования информации, можно прикрепить файл обновления к карточке или указать ссылку на репозиторий, из которого будет выгружаться файл обновления. Также в интерфейсе продукта можно задать срипты обновления ПО для различных типов операционных систем.
  • Добавлены связи карточки ПО и обновлений ПО различных версий и платформ.
  • Добавлен процесс обновления ПО на активах: пользователь выбирает активы и файлы обновления ПО, которые будут запускаться на активах. Можно также запустить обновление единовременно на всех активах, привязанных к ПО. Данное действие может быть настроено для проведения как в ручном, так и в автоматическом режиме по заданным правилам.
  • Добавлен процесс удаления ПО с активов: пользователь выбирает активы, на которых необходимо удалить соответствующее ПО. Можно также запустить удаление единовременно на всех активах, привязанных к ПО. Данное действие может быть настроено для проведения как в ручном, так и в автоматическом режиме по заданным правилам.

Подробнее о модуле «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: https://www.securityvision.ru/news/intellektualnaya-bezopasnost-vypustila-modul-upravlenie-aktivami-i-inventarizatsiya-na-platforme-sec/?sphrase_id=4426

Видео о модуле: https://youtu.be/IRO-p8q0XBo

Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет
Цифровизация

Видео о практическом применении модуля: https://youtu.be/_zvVaiI0auA

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