Американец подал в суд на соседку за отказ дать пароль от Wi-Fi

В США произошел очередной случай абсурдного судебного иска. Житель многоквартирного дома в течение двух лет бесплатно пользовался интернетом своей соседки, а после установки пароля потребовал доступ к сети через Министерство юстиции США.

Сосед привык к бесплатному интернету

Один конфликт в США может получить награду за самую нелепую причину подать на кого-то в суд. Иногда пароль от домашнего Wi-Fi по воле случая, из-за нашей доброты или невнимательности становится известен соседям. Как передает издание Yourtango в конце июня 2024 г., мужчина подал в суд на свою соседку за пароль от ее Wi-Fi, требуя доступа к услуге, потому что от этого зависела его работа. То факт, что соседка сама же за свой интернет и платила, соседа мало интересовало.

По данным Института правовых реформ Торговой палаты США, истец Рик Коннор (Rick Connor), утверждал, что доступ к Wi-Fi был необходим для его работы. Судья, пораженный нелепостью иска, уточнил у Коннора, действительно ли тот хочет получить доступ к Wi-Fi соседки через суд. Коннор уверенно подтвердил свои намерения, сообщив, что именно так, ваша честь.

Судья попросил рассказать Рика, что у него произошло. На заседании истец рассказал, что живет напротив соседки Дженнифер Робинсон (Jennifer Robinson) около двух лет. Коннор с удовольствием пользовался ее интернетом без каких-либо проблем, вплоть до недавнего времени, когда он узнал, что на него был установлен пароль. Рик Коннор пошел через холл со своим девайсом, чтобы вежливо попросить Дженнифер несколько раз ввести пароль на его устройстве, но она отказала ему.

Aiartgenerator Житель США подал в суд на соседку за отказ предоставить пароль от Wi-Fi

Судья попросил Рика уточнить, как долго он пользовался интернетом Дженнифер, на что тот уверенно ответил, что два года. Судья уточнил, она знала, что вы используете ее интернет? Ответ Коннора был невнятным. Судья уточнил у ответчицы, вы знали, что Рик Коннор пользовался вашим Wi-Fi? Дженнифер спокойно ответила, что поняла, что кто-то еще пользуется ее Wi-Fi, только когда счет увеличился. Затем судья спросил Дженнифер, как она отреагировала, когда Рик потребовал от нее поделиться паролем. Дженнифер Робинсон вежливо ответила ему, что не может ему его дать, потому что счет становится слишком высоким и выходит за рамки ее ценового диапазона. Дженнифер разъяснила, что начала оплачивать счет со $100 в месяц, что ей казалось вполне разумным, а потом он взлетел до $150 в месяц, объяснила она.

Рик Коннор рассказал в суде и то, что Дженнифер сообщила ему о стоимости Wi-Fi, но не считает нужным его оплачивать за то, что использовал. Со слов Рика, Дженнифер врубает свою музыку, и он слышит ее через коридор и для него это достаточная плата.

Не слишком добрососедское общение становилось все более кислым, когда Дженнифер объяснила, что Рик домогается ее пароля от Wi-Fi. Со слов Дженнифер, Рик Коннор стучит в ее дверь в любое время дня и ночи, а также продемонстрировала несколько записок, которые он оставил для ответчицы.

Судья зачитал записки вслух, а также спросила истца о том, не кажутся ли ему эти записки знакомыми: «Мне нужен пароль от Wi-Fi, юная леди» и «Дженнифер, завтра я должен сдать важный проект. От этого проекта зависит моя работа. Мне нужен мой Wi-Fi! Спасибо, Рик». Судья уточнила у истца, это вы написали? Рик признался, что в его мыслях это звучало лучше, когда он писал записки. После данного ответа, представитель фемиды уже не выдержал наглости истца и сказал, что так дело не пойдет. Затем он попросил Рика Коннора подтвердить, что у него есть работа, за которую ему платят. Судья также поинтересовался у Дженнифер Робинсон, устраивает ли ее квартира, в которой она живет в настоящее время.

Судья не только отклонил иск Коннора, но и вынес временный запретительный ордер, запрещающий ему беспокоить Дженнифер. Коннору запретили стучать в дверь соседки и оставлять записки. Судья подчеркнул, что в случае нарушения запрета, дело будет пересмотрено, а также посоветовал Рику Коннору, купить свой собственный роутер и подключить его к интернет-провайдеру.

Сосед ворует интернет

Можно долгое время не замечать, что кто-то пользуется интернетом за ваш счет, особенно если у вас безлимитный тариф. Но факт остается фактом: вас обкрадывают, снижая скорость сети и занимая пропускную способность канала. В случаях неправомерного получения доступа к вашей сети (взлом) возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Но какие-то шансы у этого дела будут, только если сосед с помощью вашего Wi-Fi серьезно набедокурит или причинит вам явный ущерб.

Проще заблокировать пользователя в настройках Wi-Fi. Воспользуйтесь мобильным приложением для роутера или войдите в панель управления администратора сети через браузер. В последнем случае потребуется имя пользователя, пароль, ваш IP-адрес и точный IP-адрес роутера можно узнать на его корпусе или в его инструкции, как и базовые логин-пароль. В административной панели роутера поищите пункты «список клиентов» или «карты сети». Оттуда, вычислив неизвестного пользователя, можно однократно отключить его от сети или навсегда заблокировать ему доступ к вашему интернету. Настройки некоторых роутеров позволяют составлять черные списки MAC-адресов, которым запрещено пользоваться вашей сеткой, а также белые списки, в которые вы включаете только проверенные устройства. Нужно понимать, что подменить MAC-адрес сетевого устройства довольно легко, поэтому лучше использовать именно белый список. Но и это не панацея, потому что злоумышленник может выявить MAC-адреса подключенных легальных устройств, склонировать и попробовать подключиться как бы от их лица. Эффективность подключения к Wi-Fi скорей зависит от уровня подготовки злоумышленника, хакера или обычного соседа.