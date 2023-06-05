«Мегафон» ускорил интернет в небольших поселениях Омской области

«Мегафон» модернизировал существующую телеком‑инфраструктуру и расширил ёмкость сети 4G для жителей из Седельниково, Украинки и Павлоградки Омской области. Скорость мобильного интернета на этих территориях выросла на треть.

Модернизация существующих базовых станций в рабочем посёлке Павлоградка и селах Украинка и Седельниково позволила почти 14 тыс. пользователей получить высокую скорость соединения. Связисты расширили частотный спектр в наиболее востребованном диапазоне 2100 МГц. Скорость мобильного интернета после проведенных работ увеличилась в среднем на 30%. Теперь жители могут быстрее скачивать полезные приложения, смотреть видео без задержек, одновременно сёрфить в Сети и разговаривать с помощью технологии VoLTE, обеспечивающий высокую четкость звука.

Самое крупное поселение, в котором связисты обновили оборудование – рабочий посёлок Павлоградка Павлоградского района. В нём живут более семи тысяч человек и ежегодно это число увеличивается. С приростом численности населения растет и потребление трафика. Например, только этой весной его жители «прокачали» почти 20% больше мобильного трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также инженеры оператора «прокачали» интернет в селе Седельниково одноименного района и Украинка Исилькульского района. В общей сложности в двух населенных пунктах проживает почти семь тысяч человек. Села имеют развитую социальную инфраструктуру. Например, в Седельниково есть центр традиционной русской культуры, стадион «Сибиряк», музей истории района, детская школа искусств, а также издается собственная районная газета «Сибирский труженик». С увеличением скорости мобильного интернета местные корреспонденты смогут быстрее находить нужную информацию в интернете, оперативно обмениваться сообщениями в мессенджерах, вести прямые трансляции с места событий, а также просматривать новостные сюжеты своих коллег. А жителям Украинки теперь будет легче передать показания счётчиков, записаться к врачу или заказать справку на «Госуслугах».

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Лидером по потреблению мобильного трафика в селах с обновленной инфраструктурой связи стало село Седельниково, даже несмотря на то, что по численности населения оно уступает Павлоградке. Общий интернет-трафик за последних два месяца здесь составил 38 тыс. гигабайт. Этого объёма данных хватит чтобы каждый житель дважды смог посмотреть фильм «Любовь и голуби» в высоком качестве 4К.

«Специалисты компании регулярно отслеживают нагрузку на сеть – с начала года потребление мобильного интернет‑трафика только в Седельниково, Украинке и Павлоградке выросло на 22%. Мегафон ведёт регулярный мониторинг и своевременно проводит работы по модернизации оборудования там, где это необходимо. С начала года более чем в 140 локациях региона было улучшено существующее покрытие и увеличена ёмкость сети», — сказал директор «Мегафона» в Омской области Игорь Беззубкин.