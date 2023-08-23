Около 100 тыс. жителей Омской области получили новое качество связи

В 18 селах Омской области увеличилась скорость мобильного интернета. «Мегафон» реализовал программу рефарминга, которая позволяет нарастить емкость сети и улучшить параметры передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Работы проводились в восьми районах области. Самое малочисленное поселение, в котором усилили качество сети, – поселок Пролетарский, расположенный в 100 км от Омска. Его население составляет чуть более 500 человек. Всего же на территории, где реализовали программу рефарминга, живет около 100 тыс. сельчан. В результате модернизации у них появилась возможность с большим комфортом пользоваться любыми интернет-сервисами: проходить дистанционное обучение, записаться к врачу или передать показания счетчиков онлайн, оформить через Интернет налоговый вычет. И это далеко не весь перечь услуг, которые можно получить, воспользовавшись смартфоном.

«Мегафон» постоянно отслеживает работу инфраструктуры связи. Оператор использует технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности в будущем. Согласно аналитическим данным компании, только за последние полгода объем мобильного трафика в Омской области увеличился на 15%. При этом наиболее активные в сотовой сети абоненты живут в сельской местности. В рабочем поселке Тевриз – самые «качающие», а в селе Большие Уки – самые разговорчивые.

Исследования компании и обратная связь от абонентов легли в основу для масштабной программы по перераспределению частот – рефарминга. Перевод частот из 2G и 3G в современный стандарт LTE позволяет освободить дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались из-за границ между диапазонами. В результате проведенных мероприятий в селах увеличилась площадь распространения сигнала 4G, улучшилось проникновение сигнала в здания и выросла скорость передачи данных.

«Рефарминг позволяет оптимизировать нагрузку на сеть, дает возможность более эффективно использовать имеющийся ресурс и в сжатые сроки улучшить параметры сети для абонентов. За первое полугодие 2023 г. в Омске и области мы уже реализовали более 250 мероприятий, направленных на улучшение качества связи. Это и модернизация действующего оборудования, и строительство новых базовых станций», — сказал Игорь Беззубкин, директор «Мегафона» в Омской области.

Проведенные работы также расширили для жителей районов Омской области возможности звонков по технологии VoLTE. Ее преимущество заключается в том, что голосовой вызов проходит в сети 4G, обеспечивая мгновенное соединение, чистый звук и возможность в то же время пользоваться передачей данных.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.