«МегаФон» модернизировал сеть в селах Красная Горка и Ситниково Омской области

Жители сел Красная Горка и Ситниково Омской области получили связь более высокого качества за счет модернизации сети. Специалисты «МегаФона» задействовали среднечастотный и высокочастотный диапазоны, тем самым увеличив скорость передачи данных в смартфонах абонентов до 140 Мбит/с.

В Красной Горке проживает около 4,5 тыс. человек, при этом здесь ежегодно увеличивается объем потребляемого интернет-трафика, что требует от оператора своевременной модернизации телеком-оборудования. Инженеры компании активировали дополнительный среднечастотный диапазон, предназначенный для увеличения пропускной способности канала связи. При этом увеличилась площадь покрытия, а значит, что еще большему количеству абонентов станет доступна высокоскоростная передача данных и использование технологии VoLTE. После такого апгрейда сети объем трафика уже в октябре вырос на 50%, что намного выше среднемесячных значений на этой территории. Голосовой трафик также показал рост на 44%.

Село Ситниково в Нижнеомском районе относится к малым населенным пунктам. Около пятисот жителей села теперь имеют возможность использовать связь четвертого поколения. Оператор провел модернизацию действующей базовой станции, которая позволила увеличить скорость передачи данных в мобильных устройствах абонентов в десять раз. Появление 4G-связи отразилось на росте объемов сгенерированного трафика. За последний месяц абоненты передавали и получали информацию на 28% активнее по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

«За счет модернизации действующей инфраструктуры «МегаФона» в сельской местности значительно улучшилось качество услуг связи, расширилось покрытие территории высокоскоростным интернетом. В Ситниково скорость мобильного интернета достигает 50 Мбит/с, в селе Красная Горка максимальная скорость составила 141 Мбит/с. Использование современных цифровых сервисов стало более комфортным. Без помех и сбоев жители села могут пользоваться банковскими и госуслугами, совершать покупки на маркетплейсах и т.д.», — отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.