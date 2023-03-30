«Мегафон» улучшил связь в трёх поселениях Омской области

Инженеры «Мегафона» провели модернизацию сети в небольших населенных пунктах Омской области. Оператор запустил дополнительный «дальнобойный» слой LTE в Красном Яре, Омском и Красноярке и расширил покрытие 4G на территории, где живут около 20 тыс. человек.

Ключевая особенность используемого диапазона LTE900 – расширенная зона действия, которая достигает 35 км. Благодаря этому сеть улучшилась также и в других локациях Шербакульского, Любинского и Омского районов. Среди них Любино-Малоросское, Матюшино, Казанка, Барсуковка, Беляевка, а также часть федеральной трассы Р402 Тюмень-Ишим-Омск.

Увеличение территории действия и стабильности мобильного интернета 4G востребовано в условиях растущего трафика. Только в марте абоненты сел, где прошла модернизация сети, уже использовали более 34 ТБ данных, при этом расход на одного пользователя составил около 12 ГБ. Выходить в интернет абоненты предпочитают по выходным: пик активности – суббота и воскресенье. Также за последний месяц сельчане проговорили почти 1,4 тыс. часов – не только в стандартном, но и в цифровом формате. Улучшения на сети расширили возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

Расширение покрытия и увеличение стабильности сети на сельских территориях не только помогает их жителям всегда оставаться на связи с родными и близкими, но и существенно упрощает решение бытовых и рабочих задач. Например, сельчанам из Красноярки, где живет около тысячи человек, теперь будет легче передать показания счётчиков, записаться к врачу или заказать справку на «Госуслугах». Улучшение интернета 4G в рабочем поселке Красный Яр важно не только для местных жителей, но и для туристов, которые приезжают на озеро Старица, известное лечебными грязями. Теперь отдыхающим на местной базе отдыха станет проще выходить в сеть и пользоваться любыми цифровыми сервисами.

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«Развитие инфраструктуры связи помогает уменьшать разницу между условиями для жизни в городах и небольших поселениях. Благодаря качественному интернету сельчане наравне с горожанами смотрят последние киноновинки, получают самые свежие новости на информационных порталах, следят за популярными блогерами в соцсетях. Поэтому мы продолжаем строить и модернизировать нашу сеть в районах Омской области – только за последний год наши инженеры улучшили связь более чем в 90 населенных пунктах региона», – сказал Игорь Беззубкин, директор «Мегафона» в Омской области.