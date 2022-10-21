«Мегафон» расширил покрытие 4G в Омске

С начала 2022 г. «Мегафон» модернизировал более 70 базовых станций в наиболее загруженных городских локациях Омска. Запуск дополнительного слоя LTE позволил оператору увеличить скорость мобильного интернета в помещениях, а также расширить покрытие 4G на окраинах города и в труднодоступных местах.

«Мегафон» запустил в Омске сеть LTE в диапазоне 900 МГц – cотовый сигнал этой частоты лучше проходит через препятствия и дальше распространяется. Его радиус охвата может составлять до 35 км, что в 4 раза больше, чем, например, в диапазоне 1800 МГц. Это позволило «Мегафону» значительно расширить зону действия 4G в городской черте.

Работы проводились в Центральном, Кировском, Ленинском, Советском и Октябрьском округах Омска. Помимо районов с массовой жилой застройкой, качество сети улучшилось в популярных и социально значимых локациях города – школах, детских садах, парках и скверах, спортивных и торгово-развлекательных комплексах, а также больницах и поликлиниках.

Благодаря улучшениям жители и гости города смогут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных. Например, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях, слушать музыку онлайн. Помимо этого, модернизация расширила возможность звонков с использованием VoLTE. Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора.

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«Омичи активно пользуются современными цифровыми технологиями. С начала 2022 г. трафик передачи данных в городе увеличился на 15%, при этом мы видим рост востребованности голосовых звонков VoLTE – количество цифровых звонков за это время выросло в 1,5 раза. Чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться любыми современными сервисами даже в труднодоступных местах, «Мегафон» модернизировал сеть LTE в Омске. Благодаря этому нам удалось существенно расширить покрытие 4G, в том числе в подвальных помещениях и на цокольных этажах, где часто располагаются популярные арт-пространства, кафе и рестораны», – сказал Игорь Беззубкин, директор «Мегафона» в Омской области.