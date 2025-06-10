Инженеры «МегаФона» ускорили интернет для 100 тысяч белгородцев

В важнейших локациях пяти районов Белгородской области скорость мобильного интернета выросла до 40 Мбит/с. Такое стало возможным после запуска новых базовых станций четвертого поколения в городах и селах, где в общей сложности проживают около 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обновленное телеком-оборудование теперь может обрабатывать больше одновременных подключений к глобальной сети, сохраняя качественное соединение даже в часы высокой нагрузки. А технология VoLTE позволяет абонентам совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом без потери качества сигнала.

Город Алексеевка с населением более 50 тыс. – самый крупный населенный пункт из тех, где инженеры оператора ввели в эксплуатацию новую базовую станцию сотовой связи. Телеком-объект обеспечивает надежное покрытие, связь и мобильный интернет на юго-западной окраине города, где преобладает частная застройка.

Новое телеком-оборудование в поселке Разумное с населением в 28 тыс. человек, обеспечивает скоростным мобильным интернетом район крупного жилого комплекса с различными образовательными учреждениями.

В Камызинe Красненского района дополнительная инфраструктура оператора расширила границы 4G в северной части села. В селе Коньшино Губкинского района базовая станция установлена в самом центре и обеспечивает связью территорию дома культуры, мест отдыха и проведения массовых мероприятий.

Оператор также обновил телеком-инфраструктуру в селе Солоти приграничного Валуйского района, где насчитывается около трех тысяч человек.

«Несмотря на обстоятельства мы планомерно развиваем сеть, чтобы обеспечить качественной связью население Белгородской области. К началу лета наша техническая служба запустила несколько новых базовых станций в тех локациях, где наблюдался значительный рост интернет-трафика и голосовых соединений, что позволило сохранить высокое качество цифровых услуг и достойную скорость передачи данных. В общей сложности с начала года мы ввели в эксплуатацию около 100 телеком-объектов в регионе», – сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.