Банк «Открытие» запустил не имеющую аналогов в России систему обработки и хранения архивов на основе стека технологий Big Data

Проект открывает перед банком широкие возможности по оптимизации и развитию ИТ-ландшафта, а также выводит бизнес-процессы работы с архивными данными на качественно новый уровень эффективности. Технологическим партнером проекта выступила компания «Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса.

Банк «Открытие» обладает ИТ-ландшафтом, в котором в результате процессов присоединения других банков аккумулировалось более 150 архивных систем. Создание единой современной системы хранения и обработки архивов существенно оптимизирует стоимость владения архивными данными, позволяет обрабатывать по ним запросы государственных органов в режиме реального времени, а также снижает риски потери данных в связи с использованием архивного оборудования.

В рамках проекта было использовано решение, разработанное компанией «Неофлекс», на базе современных инструментов стека Big Data. Это позволило осуществить бесшовный переход пользователей на взаимодействие с новой системой и провести безопасное отключение старых архивных систем.

Применение гибкого метода управления и ETL-средства Neoflex Datagram для автоматического массового импорта данных позволили в сжатые сроки перенести ключевые пользовательские отчеты и данные из нескольких десятков архивных систем. Благодаря этому специалисты банка теперь могут формировать универсальные отчеты.

«Система хранения и обработки архивов позволит существенно оптимизировать бизнес-процессы в работе с ними, снизить нагрузку на операционные подразделения, а также предельно минимизировать финансовые и репутационные риски банка «Открытие», - сказала Светлана Емельянова, член правления банка «Открытие».

«Оптимизация стоимости владения большим объемом разнородных архивных систем при постоянном потоке запросов регулирующих органов - одна из стратегических задач трансформации ИТ-ландшафта банка. Система хранения и обработки архивов призвана предоставить быстрый универсальный доступ к критически важной информации, а также увеличить срок хранения и постоянную доступность архивных данных. Это, в свою очередь, повысит эффективность наших бизнес-процессов и обеспечит удовлетворенность корпоративных пользователей. Важным достоинством системы также является ее использование для хранения «холодных» и «теплых» данных высоконагруженных систем, находящихся в промышленной эксплуатации», - прокомментировал Денис Гузовский, старший вице-президент, директор департамента ИТ-эксплуатации банка «Открытие».

«Проект построения системы обработки и хранения архивов находится в тренде цифровой трансформации бизнеса организаций с использованием Big Data. Понимание бизнес-процессов заказчика и наличие глубокой ИТ-экспертизы позволяют нам разрабатывать лучшие решения на острие современных технологий», - отметила Елена Лукутина, партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию компании «Неофлекс».