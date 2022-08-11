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Приложение «Ситидрайв» стало доступно для владельцев Huawei

Приложение каршеринга «Ситидрайв» появилось в магазине приложений AppGallery. Владельцы устройств Huawei получат доступ к сервису «Ситидрайв» и услугам, которые он предоставляет. Пользователям станут доступны автомобили различных марок и классов комфортности, аренда электромобилей, заказ автомобиля ко времени и др. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

«Наша цель — сделать поездки пользователей как можно более доступными и комфортными. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с AppGallery и рады, что теперь у владельцев устройств Huawei появилась возможность скачать приложение Ситидрайв, по достоинству оценить его функционал и качество сервиса», — отметил Алексей Сергеев, генеральный директор «Ситидрайва».

Приложение «Ситидрайв» также доступно в App Store, Google Play, GetApps (Xiaomi Market) и RuStore.

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Каршеринг «Ситидрайв» – сервис краткосрочной аренды, который входит в «O2O холдинг» VK и «Сбера». Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Пользователи могут выбрать формат аренды с помощью поминутного тарифа, пакетных предложений от двух часов до семи дней и абонементов на месяц. Парк «Ситидрайва» насчитывает более 9800 автомобилей различных марок и классов комфортности.

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