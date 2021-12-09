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«Ситидрайв» сделал страховку жизни и здоровья бесплатной для всех пользователей

Каршеринг «Ситидрайв» отменил дополнительную плату за страхование жизни и здоровья пользователей и их пассажиров. С 9 декабря 2021 г. эта опция действует по умолчанию, отдельно подключать страхование не нужно.

Раньше опция «страхование пассажиров от несчастных случаев» подлежала дополнительной оплате всеми, кроме пользователей высоких уровней рейтинга, и клиент мог выбрать ее дополнительно к любому тарифу.

Сейчас страхование будет работать следующим образом: если во время поездки произойдет страховой случай, страховая компания выплатит компенсацию пострадавшим — водителю и пассажирам, находящимся в автомобиле во время поездки. Общая выплата составит до 1 млн руб., в зависимости от условий, установленных страховщиком.

Алексей Сергеев, генеральный директор сервиса «Ситидрайв», сказал: «Безопасность жизни и здоровья пользователей — приоритет нашего сервиса. Поэтому для нас было важно изменить условия страховой программы, чтобы каждый пользователь и пассажир «Ситидрайва» автоматически был застрахован от несчастных случаев, которые могут происходить на дороге».

Каршеринг «Ситидрайв» (бывший YouDrive) – часть сервиса городской мобильности «Ситимобил» (входит в «O2O холдинг» VK и «Сбера»). Сервис краткосрочной аренды автомобилей доступен в мобильных приложениях iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Пользователи могут выбрать формат аренды с помощью поминутного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней и абонементов на месяц. Парк «Ситидрайва» насчитывает более 6 тыс. автомобилей различных марок и классов комфортности.

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