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«Ситидрайв» запустил фиксированный тариф

В каршеринг-сервисе «Ситидрайв» появился новый тариф — «Фикс». Теперь цена поездки будет известна заранее: если указать адрес назначения перед стартом, система автоматически рассчитает стоимость и зафиксирует её на период аренды. Тариф «Фикс» действует во всех городах присутствия сервиса и распространяется на все модели в парке, включая электромобили.

Цена за поездку не будет меняться, даже если путь займёт больше, чем предполагалось. Сервис выделяет пользователю время, чтобы добраться до указанного адреса, с запасом: хватит на выезд, саму дорогу и парковку по месту прибытия. Можно не бояться, что минуты закончатся, если застрянете в пробке. Система «Ситидрайва» учитывает дорожную ситуацию на основе данных картографического сервиса 2ГИС и при необходимости увеличивает лимит выделенного времени и заблаговременно предупреждает о его окончании.

Оставить автомобиль после завершения аренды необходимо в «зоне прибытия» — она отобразится на карте при выборе точки назначения в приложении.

Стоимость аренды пересчитается по поминутному тарифу, если оставить автомобиль вне «зоны прибытия» или значительно превысить лимит выделенного на поездку времени, к примеру, сделав длительную остановку по пути.

Фиксированный тариф доступен пользователям «Ситидрайва» в новой версии приложения 4.12.0.

Алексей Сергеев, генеральный директор «Ситидрайва», сказал: «Многие водители давно ждали появления фикс-тарифа в «Ситидрайве», поэтому мы надеемся, что нововведение порадует не только наших постоянных пользователей, но и покажется интересным тем, кто только собирается открыть для себя преимущества каршеринга. Мы будем и дальше внимательно прислушиваться к комментариям пользователей и совершенствовать фикс-тариф».

Поездку можно частично оплатить драйв-бонусами программы лояльности «Ситидрайва» или бонусами «Сберспасибо».

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