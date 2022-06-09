«Ситидрайв» снизил порог доступа к услугам каршеринга

Начинающие водители получили доступ к российскому каршерингу «Ситидрайв». Теперь воспользоваться его услугами смогут водители от 20 лет и со стажем от года. Ранее в сервисе существовали ограничения: для регистрации нужен был стаж не менее двух лет.

Порог доступа снижен во всех городах присутствия сервиса: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Для начинающих водителей станут доступны автомобили разных классов комфортности, за исключением тех, на которые распространяются ограничения по возрасту с 23 лет, например, на электромобили Tesla.

В течение лета «Ситидрайв» предоставляет льготный период для начинающих водителей – все тарифы и услуги для них будут доступны по актуальным стоимостям. А с осени, для пользователей со стажем до двух лет, начнет действовать повышающий коэффициент на тарифы и КАСКО.

«Мы наблюдаем, что с ростом популярности каршеринга пользователи становятся более ответственным, серьёзно подходят к вопросу аренды и управления автомобилем. «Ситидрайв» – массовый сервис, поэтому мы стремимся сделать его доступнее для жителей городов. Мы уверены, что благодаря нововведению ещё больше людей смогут оценить удобство сервиса и получить новый опыт», – отметил Алексей Сергеев, генеральный директор «Ситидрайва».