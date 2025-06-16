«Ситидрайв» снял ограничения по возрасту и стажу для долгосрочной аренды и классического проката автомобилей

«Ситидрайв» снял возрастные ограничения для долгосрочной аренды и классического проката авто — теперь услуги доступны водителям от 18 лет вне зависимости от опыта вождения. Ранее требовалось наличие годового стажа и достижение 20-летнего возраста, однако изучив потребности клиентов, компания отменила такие условия. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайв».

Недавно опции «Надолго» и Рент появились в едином приложении «Ситидрайва». Это привело к увеличению числа обращений по услуге «Надолго» на 20% и значительному росту популярности аренды автомобилей для путешествий и длительных поездок на 34%.

Теперь процедура оформления долгосрочной аренды значительно упрощена: личное посещение офиса не требуется — весь процесс бронирования доступен онлайн через приложение «Ситидрайва». Срок договора варьируется от одного месяца до семи лет. А при оформлении договора аренды с выкупом автомобиля на срок от пяти до семи лет клиент становится собственником автомобиля без необходимости доплачивать остаток стоимости.

Классический прокат также стал доступным для водителей с 18 лет. Недавно услуга заработала в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Екатеринбурге и теперь представлена во всех городах присутствия «Ситидрайва». Бронирование машины также осуществляется дистанционно через мобильное приложение.

Автомобили предоставляются без фирменной оклейки и с физическими ключами. Возвращение автомобиля проходит дистанционно: можно бесплатно оставить машину в аэропорту или заказать возврат по необходимому адресу через мобильное приложение.