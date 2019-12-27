В мобильном приложении «Опти 24» реализована функция выпуска виртуальных сервисных карт

«Газпромнефть – Корпоративные продажи» добавили функциональность выпуска виртуальных сервисных карт в мобильном приложении «Опти 24». Это ИТ-решение позволило полностью перевести работу с клиентами в цифровой канал: подписать договор, выпустить карту на смартфоне, а также получить весь комплект необходимых документов теперь можно в режиме онлайн без посещения офиса.

В мобильном приложении возможен бесплатный выпуск неограниченного количества виртуальных карт. Сейчас эта функция реализована для ОС Android, на начало 2020 г. запланирован выпуск карты в приложении для устройств под управлением iOS. Функция оплаты через мобильное приложение доступна на АЗС «Газпромнефть», партнерских станциях и АЗС «Опти 24» для грузового транспорта. Мобильное приложение позволяет оплатить заправку или приобрести товары и услуги на кассе станции даже при отсутствии подключения к интернету.

Благодаря экосистеме «Опти 24» у клиента ГПН-КП есть возможность не только управлять выпущенными – пластиковыми и виртуальными – сервисными картами, но и получать аналитику, информацию о расходах по категориям, видам топлива и формировать отчеты онлайн. Работает для виртуальных карт и стандартный набор функций – отображение транзакций, оперативная блокировка и установка ограничителей. В случае с последними можно выбрать товарный, региональный, количественный или ограничители по периодам и транзакциям.

В 2019 г. в личном кабинете появилась новая функция – пополнение счета с банковской карты. Функция оплаты картой существенно сократила период зачисления средств на лицевой счет клиента, теперь это происходит менее чем за минуту. Кроме того, данный сервис помогает поддерживать баланс и пополнять запасы топлива даже тогда, когда банки не работают, например, в новогодние праздники.

Также у клиентов существует возможность пополнить расчетную запись госсистемы «Платон», проверить штрафы, оплатить пользование автомагистралями и паромными переправами, использовать API – в том числе, с бесплатным тарифом – для интеграции с собственной CRM-системой клиента и пользоваться другими сервисами.

«Технология выпуска виртуальной сервисной карты в мобильном приложении позволяет корпоративным клиентам полностью отказаться от «пластика» и получить доступ к сервисам и продуктам без посещения офиса, – отметил Дмитрий Гузеев, генеральный директор компании "Газпромнефть – Корпоративные продажи". – Таким образом, мы решаем ключевые задачи, поставленные перед платформой "Опти 24": оптимизируем бизнес-процессы и экономим время и деньги наших клиентов».