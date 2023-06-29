Компания «Практикон» автоматизировала сеть АЗС «НЕФТЭК» с помощью системы «1C:АЗС»

Компания «Практикон» (ГК «Айти-ойл») завершила проект по внедрению системы «1С:АЗС» в компании «НЕФТЭК», Республика Казахстан. Об этом CNews сообщили представители «Практикон».

Компания «НЕФТЭК» работает на рынке нефтепродуктов с 2001 г. и специализируется на оптовых поставках и розничной реализации качественного автомобильного топлива. В настоящее время сеть АЗС «НЕФТЭК» насчитывает 20 станций.

В рамках выполнения программы по комплексной автоматизации и развитию бизнеса компания «НЕФТЭК» остановила свой выбор на «1С:АЗС» – отраслевом решении для управления деятельностью предприятий нефтепродуктообеспечения, осуществляющих розничную и оптовую торговлю различными видами топлива, а также сопутствующими товарами и услугами на АЗС.

Информационная система на базе типовой конфигурации «1С:Комплексная автоматизация для Казахстана» и «1С:АЗС. Модуль для УТ, КА, ERP» позволяют осуществлять управление сетью АЗС и нефтебазой, учет и контроль всех основных оптовых и розничных операций, в том числе по внутренним перемещениям нефтепродуктов и товаров.

Важной особенностью проекта стала необходимость адаптации новой системы под требования нормативно-правовых актов Республики Казахстан и под корпоративные особенности компании «НЕФТЭК», что было реализовано как за счет использования локальной базовой системы, так и за счет доработок системы «1С:АЗС».

В сети «НЕФТЭК» для автоматизации операций непосредственно на АЗС используется «АСУ, MasterPOS» поэтому была осуществлена интеграция и настройка обмена данными между этой системой и «1С:АЗС», настроена регулярная загрузка чеков, поступлений, цен и прочей необходимой информации, обеспечен контроль за корректностью проведения операций. Бухгалтерский и регламентированный учет были перенесены из «АСУ 1С:Рейтинг Нефтебаза» в «1С:АЗС».

Для контроля движения нефтепродуктов было обеспечено ведение учета топлива от закупки до реализации конечным клиентам, в т. ч. в разрезе ПИН-кодов, резервуаров и видов топлива, источников происхождения топлива, а также реализованы другие функции, позволяющие учитывать основные затраты по всей цепочке работы с топливом для ведения управленческого учета, расчета себестоимости и оперативного понимания финансовых результатов.

ОС много — реестр один. 10 правил, как выбрать надежную российскую операционную систему Импортонезависимость

На текущий момент с помощью системы «1С:АЗС» автоматизировано более 50 рабочих мест как в главном офисе компании для осуществления централизованного управления сетью АЗС, так и на всех объектах сети «НЕФТЭК».

Внедрение системы «1С:АЗС» позволило компании «НЕФТЭК» решить важные стратегические задачи и оптимизировать бизнес-процессы в части управления товарным ассортиментом, контроля за движением нефтепродуктов и сопутствующих товаров, осуществления закупок и продаж, включая продажи по топливным картам, взаимодействия с контрагентами и клиентами, ведения бухгалтерского и оперативного учета и др.

***

Основные направления деятельности компании «Практикон» (ГК «АйТи-Ойл») – разработка и внедрение решений на платформе «1С», а также прикладной бизнес- и ИТ-консалтинг.