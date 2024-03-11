НПК «Тэта» автоматизировал складской учет с помощью решения «1С: Комплексная автоматизация 8»

Разработчик и производитель электронно-лучевого оборудования научно-производственный комплекс «Тэта» автоматизировал складской учет с помощью решения «1С: Комплексная автоматизация 8».

Внедрением решения, в который входят системы контроля, отслеживания и управления всеми товарами/материалами, хранимыми на складе компании/предприятия и т.д. занимались эксперты международного ИТ- интегратора «Первый Бит».

«Что касается оптимизации складского учета и процессов – ошибки приемки, пересорт, отсутствие информации о необходимости закупки нужных материалов для производства и человеческий фактор возникновения ошибок не дают бизнесу зарабатывать столько, сколько бы они могли, решив эти и другие простые задачи в работе склада. Мы с нашими клиентами выстраиваем складской учет с нуля и оптимизируем и развиваем текущие бизнес-процессы, приводим их к тому, чтобы задачи бизнеса выполнялись более точно и быстро», – отметила руководитель томского офиса компании «Первый Бит» Юлия Понамарева.

НПК «Тэта» работает с компаниями авиационной, космической, ядерной, металлургической, приборостроительной и другой промышленности по всей России.

В «Тэта» большой объем номенклатуры – порядка 38 тыс. наименований, что говорит о серьезном масштабе складской работы. Материалы, комплектующие и готовая продукция хранится на складе на стеллажах в ячейках с уникальным штрих-кодом.

«Точность информации о материалах, комплектующих, полуфабрикатах особенно важна для выполнения государственных и коммерческих заказов. Задача «Первого Бита» – помочь клиентам в достижении их целей. Поэтому мы говорим не только про повышение точности инвентаризации на складе, но и про выполнение плана производства и продаж в компании нашего клиента», – сказала Понамарева.

Ранее инвентаризация в «Тэта» производилась на складе вручную, это занимало у персонала много времени и было подвержено ошибкам.

Руководство компании приняло решение реализовать инструмент, который ускорит процесс инвентаризации на складе и минимизирует возможные ошибки. Именно с этой задачей и обратились в томский офис «Первого Бита». Томским офисом было принято решение о доработке «1С: Комплексная автоматизация 8».

Перед специалистами «Первого Бита» стояли задачи сократить трудозатраты на инвентаризацию материалов и товаров на складе, реализовать складской учет по ячейкам, а также исключить ошибки при инвентаризации для обеспечения выполнения гособоронзаказов.

«В результате доработок внедрённого решения «1С: Комплексная автоматизация 8», разработанных специалистами «Первый Бит» офис Томск, точность инвентаризации материалов повысилась до 99%, а время на её проведение сократилось на 45% и на 70% ускорен процесс поиска материалов по схожим номенклатурным позициям», – отметила финансовый директор НПК «Тэта» Вера Ракитина.

Представитель НПК «Тэта» также отметила, что реализованный механизм прослеживания и добавления полуфабрикатов помог значительно сократить время на формирование заказов на производство и исключил повторные, ошибочные заказы.