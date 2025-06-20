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Суворин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|Группа компаний «Серконс» выполняет проекты для 100 тысяч партнеров с помощью «1С:CRM» 1
Суворин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:ERP Управление предприятием 630 1
|1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 55 1
|Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 293 1
|1С:CRM 71 1
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