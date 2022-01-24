Типография «Мастерпринт» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

Специалисты компании «Армекс» автоматизировали работу саратовской типографии «Мастерпринт». С помощью системы «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» нормированы все технологические процессы, организован оперативный расчет заказов, реализована диспетчеризация и планирование производства на уровне цехов и отделов. Оптимизировано управление складом, внедрена система позаказного списания расходных материалов. Усилен контроль над рентабельностью выпуска продукции. В результате скорость обработки заказов увеличилась на 15-20%, повысилась оборачиваемость склада, сокращены затраты на закупку расходных материалов. Прибыль компании выросла на 10%.

Типография «Мастерпринт» (Саратов) более 16 лет занимается выпуском рекламной полиграфии, упаковки и этикетки. Производство включает офсетную, цифровую и интерьерную печать, печать на ризографах и плоттерах, послепечатную обработку. Макеты готовит собственная дизайн-студия.

В последние годы типография активно развивалась, диверсифицировала бизнес и открывала новые направления. Объем производства постоянно рос. В то же время с 2020 г. рынок коммерческой и рекламной полиграфии демонстрировал падение, крупные игроки стали консолидироваться, все больше предприятий начало внедрять для управления бизнесом системы автоматизации, помогающие отслеживать производство, контролировать и снижать издержки. Все это постепенно привело к серьезному усилению конкуренции и давлению на бизнес типографии на локальном рынке.

Чтобы повысить конкурентоспособность компании, руководство «Мастерпринт» решило внедрить на производстве современную информационную систему. Требовалось улучшить планирование производства, ускорить расчет заказов, обеспечить оперативное получение данных о себестоимости готовой продукции. Важной задачей стала оптимизация запасов расходных материалов, которые остаются на складе после выполнения большого количества разноплановых заказов. Нужно было организовать точный учет таких материалов и обеспечить получение данных инвентаризации в режиме реального времени — не только в количественном выражении, но и по себестоимости.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Партнером по внедрению стала компания «Армекс». Длительность проекта составила шесть месяцев.

На первом этапе внедрения была выполнена одна из самых трудоемких задач, свойственная для полиграфической индустрии, — совместно с технологами типографии выполнено нормирование по стоимости и себестоимости всех без исключения технологических операций и процессов. В информационную систему введены документы, определяющие плановые скорости оборудования для офсетной и цифровой печати, аналогичным образом нормированы операции пакетной и рулонной ламинации, печать на ризографе, широкоформатная печать, плоттерная резка, целый ряд операций по послепечатной обработке заказов: фальцовка, биговка, листоподборка и т.д., а также операции препресса — дизайн, верстка, изготовление форм. На основании установленных нормативов сформированы шаблоны на расчет наиболее типовой полиграфической продукции.

Далее в ходе проекта были решены задачи автоматизации управления складом. Складские сотрудники обучены вводу приходных накладных, проведению инвентаризации и отпуску материалов в производство. Совместно с технологами и начальником производства реализована функция планирования заказов. С руководством предприятия рассмотрены несколько способов распределения общепроизводственных и общехозяйственных затрат и выбраны схемы формирования удобной управленческой отчетности.

По итогам проекта все технологические процессы и операции нормированы по времени и стоимости. Автоматизирован расчет простых и сложных заказов по настроенным в системе шаблонам. Это значительно ускоряет обработку входящих запросов, помогает менеджерам экономить время и быстрее отвечать клиентам. Менеджеры оперативно работают с клиентами и тратят ввод данных заявок в систему не более минуты. Расчет заказа ускорился на 15-20%.

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Реализована система формирования и расчета заказов по методу «сборного тиража». Это самый выгодный способ печати нетиповой полиграфической продукции тиражом до 1 тыс. экземпляров, он позволяет на печатном листе большого размера располагать несколько разных малоформатных макетов. С помощью документа «Сборный тираж» менеджер формирует в системе расчет такого тиража и рассчитывает стоимость каждого изделия в зависимости от его доли на листе. Автоматизация этой задачи позволила типографии предложить своим клиентам наиболее выгодные в этом сегменте рынка цены, что гарантированно обеспечивает ценовое преимущество даже по сравнению с цифровой печатью.

В каждом цеху и отделе, включая дизайн-студию, созданы автоматизированные рабочие места, с помощью которых рабочие и операторы оборудования регистрируют очередность поступления заказов и их выполнение. Такая диспетчеризация производства помогает планировать и контролировать работу производственных подразделений. Руководители теперь в режиме реального времени отслеживают состояние заказов, оценивают выполнение плана и, в случае необходимости, оперативно принимают меры по упорядочиванию работы. Оптимизирована загрузка оборудования. Работа производственных подразделений стала более планомерной, повысилась исполнительская дисциплина сотрудников. Практически исключены авралы, сократились переработки персонала, что помогает избегать перерасхода фонда оплаты труда. Выработка продукции в натуральном выражении выросла на 12%.

Организован точный учет материалов и готовой продукции на складе, внедрено позаказное списание расходных материалов в производство. Отсутствие такой возможности раньше создавало сложности — трудно было проверить соответствие планового и фактического расхода после выполнения заказов. Теперь списание материалов выполняется в режиме реального времени, а точные цифры дают возможность еще на этапе производства оценить фактическую себестоимость и прибыльность каждого заказа. Кроме того, практически отпала необходимость выполнять инвентаризацию, так как в системе всегда отражено фактическое состояние склада.

Выстроена понятная система управленческой отчетности, которой ежедневно пользуется директор. Начальная страница программы отражает полную картину дня: количество заказов, сумму продаж, прибыль, денежные поступления и остатки на счетах. Такой мониторинг позволяет контролировать работу подразделений в режиме реального времени. При необходимости руководство формирует отчеты по валовой прибыли и другим показателям. Например, один из наиболее часто используемых отчетов — отчет о себестоимости продукции, он помогает директору и начальникам отделов выявлять заказы с малой рентабельностью и оперативно принимать меры для исправления ситуации. В результате прибыль типографии выросла на 10%.

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Директор типографии «Мастерпринт» Константин Сысуев отметил: «Самым трудоемким для нас во всем внедрении системы „1С:УНФ 8. Полиграфия 2“ стало, пожалуй, нормирование по времени и стоимости всех операций. Но без этого никуда: иначе не внедрить автоматизированный расчет заказов. В остальном все прошло достаточно спокойно и „бесшовно“, и, что важно, персонал легко освоил программу, люди привыкли и действительно довольны. Для меня же, как руководителя, были решены несколько крайне важных задач: это контроль за фактическим списанием материалов и их отражение в системе автоматизации, а еще исключительно наглядная система отчетности. Очень хорошо, когда на предприятии люди думают, как увеличить прибыль, но часто скрытые резервы можно найти, анализируя заказы с низкой прибылью или потенциально убыточные. Теперь мы сразу видим такие „минусы“ и принимаем меры. По сути это и есть работа на повышение эффективности».