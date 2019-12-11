«Армекс» внедрил «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» в типографии «Авалон»

В типографии «Авалон» (Санкт-Петербург) завершено внедрение системы «1С:УНФ. Полиграфия 2». Все данные о заказах и клиентах компании теперь хранятся в одной системе. Выполнено нормирование всех основных технологических операций. Налажен оперативный складской учет, внедрена система позаказного списания материалов в производство. Появилась возможность рассчитывать плановую себестоимость заказов. В результате обработка заказов ускорилась на 15-20%, сокращено время на согласование повторных тиражей. Усилен контроль за рентабельностью производства. Типография смогла предложить клиентам более конкурентоспособные цены на ключевые виды продукции, а прибыль компании выросла на 10%.

Типография «Авалон» работает в Санкт-Петербурге с 2006 г. Ее специализация – производство самоклеящейся этикетки на основе бумаги и пленки. Продукция типография отгружается не только в городе и области, но и по всей России.

Производство оснащено современными многосекционными флексографскими печатными машинами Nilpeter. Текущая загрузка машин составляет в среднем 70-80%. Такие показатели являются хорошими для любого полиграфического предприятия: есть резерв мощностей и можно увеличивать объем производства. С другой стороны, наращивание объема выпуска повышает нагрузку на менеджеров: требуется больше времени на расчет заказов, их согласование, планирование и запуск в производство. Повторные заказы обрабатывать проще, но для этого необходимо иметь удобную базу данных, в которой можно быстро найти историю печати по конкретному заказчику.

Ранее вся информация о заказах и клиентах компании хранилась в разных базах данных. При поступлении нового заказа оперативно поднять историю печати по конкретному заказчику, найти нужные файлы и макеты, просмотреть тиражи и цены было практически невозможно. Это затрудняло обработку заказов и задерживало их выполнение.

Предприятию стала необходима новая информационная система, которая позволила бы создать единую для всех подразделений базу данных клиентов и истории взаимоотношений с ними, помогла ускорить расчет и обработку заказов, свести к минимуму возможность ошибок при их оформлении. Кроме того, нужно было усилить контроль за затратами предприятия, для этого нужно было обеспечить точный расчет и повысить детализацию информации о себестоимости готовой продукции.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Партнером по внедрению стала компания «Армекс».

По итогам проекта оптимизирована обработка входящих заказов. Выполнено нормирование допечатных, печатных и отделочных технологических операций по времени и стоимости. Внедрена система шаблонов для расчета простых и сложных заказов. Это ускорило расчеты заказов в среднем на 15-20% и сократило нагрузку на менеджеров, что особенно важно при сезонном или пиковом увеличении объемов производства. Скорость реакции на запросы клиентов повысилась, что положительно сказывается на лояльности заказчиков.

Все заказы, макеты, файлы, история работы с клиентами теперь хранятся в одной информационной базе под управлением «1С». В итоге существенно упростилась работа препресс-инженеров. По каждому клиенту можно быстро найти всю необходимую информацию, увидеть изменения по каждому макету в конкретный момент времени. Это значительно экономит время и ускоряет процесс согласований печати повторных тиражей, уменьшает вероятность ошибок при проверке и подтверждении макетов.

Организован оперативный учет движения сырья и материалов, усилен контроль за оборотом склада, внедрена система позаказного списания материалов в производство. Это дало возможность рассчитывать плановую себестоимость продукции еще на этапе предварительного оформления заказов: менеджеры теперь быстро оценивают порог рентабельности по каждому заказу и предлагают клиентам оптимальные цены, не рискуя попасть в убыток. Конкурентные преимущества компании на рынке повысились.

Автоматизирована регистрация расхода материалов в производстве. Это помогло усилить контроль за фактическими затратами на выпуск продукции. В системе можно оперативно сформировать план-фактный отчет и принять оперативные меры в случае необоснованных отклонений.

Налажен точный учет фактической выработки производственного персонала. В системе в графике сменно-суточных заданий отмечается начало и окончание производственных операций по каждому сотруднику. Специалисты производственных подразделений получают сдельную оплату за свой труд, что мотивирует их на повышение выработки.

Генеральный директор типографии «Авалон» Александр Семенцов сказал: «Для меня очень важным было получить в руки гибкий и мощный инструмент управления всем производством – отделом допечатной подготовки, непосредственно печатным цехом и складом. У нас огромное количество повторяющихся заказов, где часто требуется оперативно внести изменения в макет. Теперь мы можем быстро поднять всю историю по каждому клиенту, практически исключив случайные ошибки, – все это дала автоматизация. Внедрение системы "1С:УНФ. Полиграфия 2" позволило повысить уровень самодисциплины сотрудников и степень контроля на производстве, это привело к еще большему упорядочиванию работы, что положительно сказалось на экономических результатах».