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Типография «МДМ-Флекс» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

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В уфимской типографии «МДМ-Флекс» внедрена система «1С:УНФ. Полиграфия 2». Выполнено нормирование всех технологических операций – допечатных, печатных и послепечатных – в том числе с учетом специфики флексографского способа печати. На 25-30% сокращено время расчета заказов в отделе продаж, скорость принятия решений и согласований существенно возросла, увеличилась загрузка оборудования, посменная выработка персонала повысилась на 8-12%. Обеспечен точный расчет плановой себестоимости выпуска продукции, усилен контроль за затратами на производство. В итоге уже в первые месяцы использования новой системы рентабельность предприятия выросла на 10%.

Типография «МДМ-Флекс» работает с 2000 г., специализируется на производстве многокрасочной самоклеящейся этикетки. В типографии работают флексографские печатные машины Nilpeter, а с недавних пор цифровая печатная машина Konica Minolta AccurioLabel 230, имеется большой выбор отделочного оборудования, позволяющего выполнять конгревное тиснение и тиснение фольгой, трафаретную печать, высечку и другие вспомогательные операции.

Типография постоянно развивается и совершенствуется, увеличивая портфель заказов. Рост объемов производства требует более быстрой и отлаженной системы управления. При этом необходимо учитывать тенденции современного полиграфического бизнеса: в связи с быстрой сменой рекламных акций тиражи печатных материалов становятся все короче, клиенты чаще меняют дизайн заказов, привнося в них элементы современного цифрового маркетинга – персонализацию и вариативность. Появление в типографии цифровой печатной машины, которая ориентирована на печать коротких и сверхкоротких тиражей, потребовало от руководства пересмотра принципов управления ключевыми бизнес-процесса.

Предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы ускорить расчет заказов, оптимизировать загрузку оборудования, усилить контроль за использованием рабочего времени сотрудников. Требовалось оптимизировать загрузку склада и повысить точность учета расходных материалов, обеспечить получение понятных и информативных отчетов для руководства. Важное значение при выборе системы уделялось простоте и удобству использования.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Партнером по внедрению стала компания «Армекс».

По итогам проекта выполнено нормирование по времени и стоимости всех технологических операций в области препресса, печати и послепечатной обработки продукции. Это позволило полностью автоматизировать расчет заказов. В результате в отделе продаж существенно сократилось время на их калькуляцию – в среднем на 25-30%. Это имеет важное значение при расчетах небольших заказов на цифровую печать, где фактор времени часто является ключевым. Клиенты стали быстрее получать расчеты, скорость принятия решений и оперативность согласований внутри типографии увеличилась. Как результат – лояльность клиентов повышается, новых заказчиков стало проще удержать.

Организован позаказный учет всех работ, поступающих в производство. В системе фиксируется выработка каждого сотрудника и время выполнения технологических операций по каждой единице оборудования. Это позволило руководству увидеть реальную загрузку сотрудников, оценить трудоемкость технологических операций и установить справедливые нормы выработки. При сдельной оплате труда персонал типографии стал более мотивированным, посменная выработка продукции каждым сотрудником увеличилась на 8-12%. Это позволило увеличить загрузку оборудования и обеспечить рост объема выполняемых заказов.

Появилась возможность вести точный учет фактических затрат на выпуск продукции. Руководство типографии теперь видит реальную картину производства и может оценить себестоимость каждого заказа. Контролируя эти показатели в типографии планомерно добиваются снижения себестоимости: тестируют и подбирают новые материалы, отслеживают и оптимизируют внутреннюю логистику, ищут пути внедрения новых технологий. Все это помогло предприятию снизить производственные затраты, добиться большей экономии в материалах, увеличить оборачиваемость складских запасов.

Организована оперативная работа с макетами: они хранятся теперь в единой для всех подразделений информационной базе, это облегчает поиск и идентификацию работ, особенно при повторных тиражах. По каждому заказу можно посмотреть предыдущие версии макетов и найти всю сопутствующую информацию. Препресс-инженеры и дизайнеры видят всегда актуальную версию дизайна, не тратят время на поиски, при подготовке файлов к печати ошибки практически исключены.

Система интегрирована с «1С:Бухгалтерией 8». В результате сотрудникам производства, занятым оформлением документов на отгрузку готовой продукции, больше не нужно тратить время на запросы в бухгалтерию – выписанные документы автоматически выгружаются из управленческой базы в бухгалтерию типографии.

Александр Анфимов, исполнительный директор компании «МДМ-Флекс», сказал: «С помощью системы "1С:УНФ 8. Полиграфия 2" мы хотели получить общую картину производства в реальном времени с прозрачной системой расчетов заказов и ценообразования. И эти цели достигнуты. Экономика производства стала понятнее, количество заказов растет, оперативность увеличилась, бизнес-показатели предприятия внушают оптимизм. Что еще меня приятно удивило – это отлаженная технология удаленного внедрения программного продукта. Все работы выполнялись дистанционно, специалисты "Армекс" оказывают нам необходимые консультации в рамках технической поддержки, наши сотрудники получают ясные и компетентные ответы».

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