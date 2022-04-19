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Тульский винокуренный завод 1911 внедрил ПО «Скан-архив»

Тульский винокуренный завод 1911 внедрил программу «Скан-архив», разработанную компанией «Гэндальф».

Тульский винокуренный завод 1911 является современной площадкой по производству водки в России. Объём продукции достиг 6 млн декалитров в год. Кроме того, на заводе стали развивать новое направление работы – контрактное производство, которое позволяет выводить новые торговые марки в производство в кратчайшие сроки.

Внедрение новых направлений развития предприятия повлияло на количество каналов сбыла и позволило увеличить число контрагентов. Сфера производства алкогольной продукции и ее реализация специфична и находится под строгим контролем органов исполнительной власти. Отдельное внимание уделяется предоставлению отчетности и проведению регулярных проверок. Все перечисленные факторы повлияли на принятие решения автоматизации контроля возврата документов и оптимизации подготовки отчетной документации.

Ежеквартальное количество контрагентов завода достигает 50 компаний. С каждым контрагентом за отчетный период может проходить несколько десятков отгрузок. В итоге бумажный объем документации при квартальной отчетности составляет 10-20 папок «Крона» вместимостью 800 листов каждая. Основываясь на опыте и положительных рекомендациях главного бухгалтера, который имел опыт работы с программой «Скан-архив», было принято решение обратиться в «Гэндальф».

Даже с учетом затрат времени на необходимую ручную обработку документов при загрузке в систему в разы оптимизирован и ускорен процесс подготовки к отчетам. Усилен контроль за возвратом документов, что очень важно, учитывая сферу деятельности завода. Подготовка к камеральным и встречным проверкам занимает минимальное время.

«Программа дает полную картину о возвратах первичных документов по каждой сделке и позволяет управлять этим процессом. Активно используем и рекомендуем «Скан-архив», – сказала Ольга Шеваева, бухгалтер по реализации Тульского винокуренного завода 1911.

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