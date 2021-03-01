«Павлово-Посадский гофрокомбинат внедрил «Скан-Архив»

Павлово-Посадский гофрокомбинат внедрил в работу своей бухгалтерии программу «Скан-Архив», которая оптимизировала работу с первичной документацией.

Предприятие занимается производством бумаги, коробов, ящиков, лотков, упаковки. Оно состоит из нескольких комплексов, в которых работает более 1 тыс. сотрудников. Организация входит в ТОП-10 производств гофрокартона и гофротары в России.

Предприятие взаимодействует примерно с 2 тыс. контрагентами по всей России, в странах СНГ, Европы, в Китае и Америке. Как следствие, документооборот компании имеет большие масштабы – около 2 тыс. документов в месяц.

Поэтому руководство предприятия решило внедрить в работу бухгалтерии современное программное обеспечение для оперативного учета поступающих первичных документов, а также для контроля за наличием оригиналов и копий.

Перед приобретением рассматривали несколько разных программ, но выбор был остановлен на электронном архиве «Скан-Архив» из-за его стоимости, простоты использования, а также возможности самостоятельно доработать отчеты программы.

«Скан-Архив» - разработка компании «Гэндальф». Программа считывает реквизиты или специальные штрих-коды входящей и исходящей бумажной документации, распознает их и прикрепляет скан-копии к карточкам в базе «1С». Благодаря этому сканы любых документов можно находить в один клик прямо в базе и контролировать возврат документов от контрагентов с помощью специального отчета.

Бухгалтеры ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» уже внесли в программу документы за 2020 год – около 24 тыс.

Также электронный архив помогает сотрудникам предприятия своевременно отслеживать копии документов и готовить комплекты для проверок ИФНС.

- С электронным архивом подготовка к проверкам занимает намного меньше времени. Сейчас документы можно подобрать за 1 час. Раньше на это уходило около 8 часов, - рассказывает главный бухгалтер ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» Екатерина Фитилева.