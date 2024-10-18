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«Макфа» ускорила обработку документов с программой «Скан-Архив»

АО «Макфа» оптимизировало работу с документами с программой «Скан-Архив». В условиях развития компании, растущего объема первичной документации и изменений в законодательстве руководство приняло решение автоматизировать документооборот. Такой шаг соответствовал современным требованиям эффективности и ускорял поиск и обработку документов.

Так как на предприятии уже успешно велся учет в «1С:Управлении производственным предприятием», важна была интеграция нового решения с системой «1С». Компания «Гэндальф» предложила программу «Скан-Архив», специально разработанную для модернизации подобных процессов. «Гэндальф» не только внедрил «Скан-Архив», адаптировав под потребности предприятия, но и провел обучение по работе с ним для специалистов «Макфа».

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В результате в «Макфа» была создана надежная система управления первичной документацией, которая охватила 116 рабочих мест. Программа «Скан-Архив» ускорила обработку документов на каждом этапе, упростила их поиск и доступ к ним. Благодаря внедрению функций штрихкодирования и интеллектуального распознавания реквизитов были настроены процессы идентификации и загрузки документов в систему «». В разы сократились временные затраты на взаимодействие с контрагентами, вырос уровень контроля документов. Повысилась безопасность и прозрачность документооборота.

Директор службы ИТ АО «Макфа» Сергей Серенович: «В современном мире для поддержания и укрепления лидерских позиций на рынке очень важно применять инновации, улучшающие бизнес-процессы. Так внедрение «Скан-Архива», разработки «Гэндальф», стало важным шагом в оптимизации нашего документооборота. С его помощью мы не только сократили временные издержки, но и повысили продуктивность работы сотрудников, освободив их часы для более приоритетных задач».

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