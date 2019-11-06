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«Уралинтерьер» внедрил программу для учета и хранения документов «Скан-архив»

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«Гэндальф» установила программу для учета и хранения первичных документов в компании «Уралинтерьер».

«Уралинтерьер» работает как интернет-магазин, где представлены товары для дома, интерьера и строительства. А в день его сотрудники принимают и обрабатывают до 900 звонков и 700 заявок.

Результат масштабов торговли – объемы документооборота: в год он составляет до 100 тыс. документов, и это далеко не предел. Подобные обороты сложно контролировать. Ранее бумажные реестры со сверками вручную отнимали много времени у бухгалтерии, а другим сотрудникам получить доступ к нужным документам было непросто. Тогда в «Уралинтерьере» решили установить разработку компании «Гэндальф» – «Скан-архив».

Благодаря внедрению программы в «Уралинтерьере» удалось создать единое хранилище документов в «1С» и упростить работу с ними. Документы больше не ищут в бумажном варианте по запросам сотрудников и контрагентов компании – они доступны запрашивающим в электронной базе. В «Скан-архиве» работают как в главном офисе, так и в филиалах в других городах. Операторы уже внесли в электронное хранилище архив за 2019 г. и продолжают работать с текущими документами.

Еще один процесс, который упростил «Скан-архив» – это подготовка к проверкам контролирующих органов. Теперь выгрузить, сформировать и отправить нужный отчет можно за пять минут.

Бухгалтер «Уралинтерьера» Светлана Малкова сказала: «"Скан-архив" – удобная программа для учета и хранения документов, для выгрузки отчетов и работы с контрагентами. С ее установкой выросло время на обработку каждого документа, так как это нужно делать тщательно, удаляя скобки и скрепки. Зато программа кардинально упростила процессы, помогла создать единое информационное пространство, где найти нужные документы в базе может любой сотрудник по мере необходимости. Вести учет и контролировать первичные документы стало проще».



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