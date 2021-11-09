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«Агриматко» внедрила программу «Скан-архив» компании «Гэндальф»

Российский филиал производителя сельхозпродукции «Агриматко» внедрил программу «Скан-архив», разработанную компанией «Гэндальф».

При большом количестве контрагентов и интенсивном документообороте персоналу «Агриматко» было сложно отслеживать возврат экземпляров первичной документации. Поиск, обработка и передача заверенных скан-образов между обособленными подразделениями занимали много времени. Подготовка к встречным проверкам являлась трудозатратным и долгим процессом.

Руководство «Агриматко» приняло решение о внедрении программного продукта, способного сократить время поиска документов и улучшить контроль за ними. Выбор был сделан в пользу предложения «Гэндальф» – программы «Скан-архив», которая соответствовала требованиям по функциональности.

Простой, интуитивно понятный интерфейс программы позволил провести внедрение и обучение персонала работе с ней в короткие сроки. Нанесение штрихкода на экземпляры через программу исключило манипуляции с наклеиванием меток вручную. Сотрудники компании ежемесячно подгружают через «Скан-архив» порядка 350 документов в месяц, а это около 2250 страниц. Внедрение программы позволило сократить время ожидания возврата исходящих документов и оптимизировать поиск необходимых скан-копий. Усилен и полноценно налажен контроль за наличием первичной документации.

«Перед началом работы со «Скан-архивом» понадобилась дополнительная настройка под специфику работы нашей компании. Данный процесс прошел отлажено, достаточно оперативно. Специалисты «Гэндальф» провели обучение наших сотрудников. На все вопросы были получены ответы сразу или по истечении короткого времени. Обратная связь после проведения всех настроек и начала работы также сохранилась на высоком уровне», – сказала Ольга Пушкарева, заместитель главного бухгалтера.

Agrimatco (AgriculturalMaterialsCompany) – международный бренд с 80–летней историей непрерывного развития и совершенствования. Эта семейная компания начала свою деятельность в 1936 г. на Ближнем Востоке. Agrimatco сотрудничает с мировыми лидерами по производству сельскохозяйственных товаров, имеет представительства более чем в 50 странах мира, собственные опытные станции, а также завод по производству удобрений.

Российский филиал «Агриматко» основан в 2000 г. и имеет девять филиалов по всей стране. Компания импортирует и поставляет широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции известных мировых лидеров: семена полевых и овощных культур; сельскохозяйственную технику, запчасти и комплектующие; средства защиты растений; ветеринарные препараты; оборудование для систем капельного орошения.

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