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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лялькин Сергей


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 ГК «Диета 18» автоматизировала HR-процессы с помощью K-Team HRM от «Корус Консалтинг» 1
09.06.2017 «Гэндальф» внедрила электронный архив «Скан-Архив» в «ОКИЛ-САТО» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лялькин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Гэндальф - Gendalf 86 1
8593 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1043 1
Диета 18 ГК 1 1
ОКИЛ-САТО 3 1
Электронный документ - Electronic document 1497 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4869 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4251 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1457 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 983 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1219 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2173 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5995 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12974 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 236 1
Гэндальф - Скан-Архив 41 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 467 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14406 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6016 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6166 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1619 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373394, в очереди разбора - 748750.
Создано именных указателей - 178896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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