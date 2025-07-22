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Лялькин Сергей
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|ГК «Диета 18» автоматизировала HR-процессы с помощью K-Team HRM от «Корус Консалтинг» 1
|09.06.2017
|«Гэндальф» внедрила электронный архив «Скан-Архив» в «ОКИЛ-САТО» 1
Лялькин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Гэндальф - Gendalf 86 1
|1С 8593 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1043 1
|Диета 18 ГК 1 1
|ОКИЛ-САТО 3 1
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