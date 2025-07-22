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Диета 18 ГК
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|ГК «Диета 18» автоматизировала HR-процессы с помощью K-Team HRM от «Корус Консалтинг» 6
Диета 18 ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1275 1
|Лялькин Сергей 2 1
|Бобров Антон 36 1
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