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Дамм Эдуард
СОБЫТИЯ
|24.02.2026
|«Вектор» внедрил сервис ID от «Контур.Эгиды» для защиты учетных записей сотрудников 1
|03.04.2018
|ТД «Энерго» организовал электронный архив на базе «Скан-Архива» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Дамм Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
|Гэндальф - Gendalf 95 1
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 1
|1С 9594 1
|Гэндальф - Скан-Архив 44 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.Коннект 8 1
|СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.ID 30 1
|1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.