Разделы

Интеграция Внедрения
|

Время возврата первичной документации ЗАО «Агриматко» сократилось благодаря программе «Скан–архив»

ЗАО «Агриматко» основана в 2000 г. и на данный момент имеет девять филиалов по всей территории России. Компания импортирует и поставляет широкий ассортимент с/х продукции. При большом количестве контрагентов и интенсивном документообороте сложно активно отслеживать возврат экземпляров первичной документации. Поиск, обработка и передача заверенных скан–образов между обособленными подразделениями занимали много времени. Подготовка к встречным проверкам являлась трудозатратным и долгим процессом.

Руководство ЗАО «Агриматко» приняло решение о внедрении программного продукта, способного сократить время поиска документов и улучшить контроль за ними. Выбор был сделан в пользу предложения «Гэндальф» – программы «Скан–архив», которая соответствовала функциональным требованиям.

Простой, интуитивно понятный интерфейс программы, позволил провести внедрение и обучение за короткие сроки. Нанесение штрихкода на экземпляры через программу исключило манипуляции с наклеиванием меток вручную. Сотрудники компании ежемесячно подгружают через «Скан–архив» порядка 350 документов в месяц, а это около 2250 страниц. Внедрение программы позволило сократить время ожидания возврата исходящих документов и оптимизировать поиск необходимых скан–копий. Усилен и полноценно налажен контроль за наличием первички.

«Перед началом работы со “Скан–архив” понадобилась дополнительная настройка под специфику работы нашей компании. Данный процесс прошел отлажено, достаточно оперативно. Специалисты «Гэндальф» провели обучение наших сотрудников. На все вопросы были получены ответы сразу или по истечении короткого времени. Обратная связь после проведения всех настроек и начала работы также сохранилась на высоком уровне», – отметила Пушкарева Ольга, заместитель главного бухгалтера ЗАО «Агриматко».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Гостех» станет обязательным с 2024 года

Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа

«Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro

В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021