Индексная книга (каталог) CNews*
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Семенов Антон
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Семенов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Novardis - Новардис Консалтинг 70 1
|1С 9691 1
|IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 60 1
|Фаберлик - Faberlic 116 1
|Интертек 2 1
|Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 6 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2568 1
|НКТ - Р7-Офис 558 1
|1С:УТ - 1С:Управление торговлей 492 1
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 232 1
|Novardis NovaQueue 1 1
|Microsoft Office 4215 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Матвиевский Вячеслав 1 1
|Граф Андрей 3 1
|Карев Павел 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.