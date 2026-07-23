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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201959
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Семенов Антон

СОБЫТИЯ


23.07.2026 ИДС «Боржоми» автоматизировала управленческий учет по МСФО: консолидация холдинга за пять дней 1
17.07.2023 Faberlic заменила иностранный сервис для организации виртуальной очереди на решение Novardis 1
18.03.2021 Иностранных программистов будут заманивать в Россию видом на жительство 1
29.09.2010 «Медиа-Консалт» завершил внедрение новой редакции системы «1С:Управление торговлей 8» в сети магазинов «Интертек» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Семенов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Novardis - Новардис Консалтинг 70 1
9691 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 60 1
Фаберлик - Faberlic 116 1
Интертек 2 1
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 6 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 363 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5465 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2895 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7860 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3406 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1182 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14133 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6428 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13565 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13004 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1183 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29878 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 572 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 349 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2975 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2750 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17095 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3220 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4934 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2568 1
НКТ - Р7-Офис 558 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 492 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 232 1
Novardis NovaQueue 1 1
Microsoft Office 4215 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Агафонова Наталия 41 1
Матвиевский Вячеслав 1 1
Граф Андрей 3 1
Карев Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 362 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 1
Европа 25019 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14854 1
Германия - Федеративная Республика 13291 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2620 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8904 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27614 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1688 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4665 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 349 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1784 1
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог - Налог на интернет 19 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16311 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 811 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 300 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8564 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1707 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1352 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8959 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11936 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7925 1
Ведомости 1515 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 864 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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