«1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Программные продукты «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ», ред. 3.1 и «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) КОРП», ред. 3.1, разработанные компанией «1С Рарус» и представленные на сертификацию как конфигурации, разработанные в среде «1С:Предприятия 8.3» в режиме управляемого приложения успешно прошли сертификацию на статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1C‑Рарус».

Программы «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», ред. 3.1 предназначены для автоматизации процессов управления торговлей и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), что позволяет организовать единое информационное пространство для эффективной работы всех подразделений торговой компании: отделов закупки, складов, отделов логистики, финансовой службы, отделов продаж, сервисного обслуживания, маркетинга и службы качества компании на всех этапах взаимодействия с клиентами.

Программы «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», ред. 3.1 представляют собой системы, решающие задачи по автоматизации на всех участках торговой компании со встроенными возможностями аналитической CRM-системы. Решения могут быть быстро внедрены в компаниях среднего и крупного бизнеса вне зависимости от особенностей процесса продаж (частые и быстрые или редкие и длительные по времени продажи).

Новые возможности редакции 3.1 «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»

•Единая актуальная база клиентов.

•Гарантированная передача информации между подразделениями и сотрудниками без «информационных провалов».

•Беспрерывное улучшение бизнес-процессов компании за счет их описания в рабочей среде.

•Единый инструмент для ведения взаимодействий с клиентами с целью управления процессом продаж.

•Объективные данные о каналах привлечения клиентов (ROI) и отслеживание спроса для расширения продуктовой линейки компании.

•Повышение удовлетворенности клиентов.

•Аналитическая отчетность для принятия управленческих решений.

Модули, поддерживаемые продуктом «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ»

•Клиентская база.

•Инструменты управления продажами.

•Инструменты управления маркетингом.

•Инструменты управления сервисом.

•Инструменты тайм-менеджмента (ТМ).

•Инструменты управления бизнес-процессами компании (ВРМ).

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•Доступ к системе через Интернет (WEB).

•Доступ к системе с мобильных устройств (iOS, Android, Windows).

•IP-телефония (CTI).

Использование дополнительных модулей

Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей Безопасность

•Работа с социальными сетями и мессенджерами, электронной почтой (омниканальность).

•Интеграция с сайтом компании, личным кабинетом клиента.

•Сервисы на основе машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ).

Основные функциональные возможности

•Управление торговыми представителями, закрепление агентов за клиентами, назначение графика посещения, планирование посещений клиентов, формирование детальных заданий по сбору заказов и решению иных произвольных вопросов. Фиксируются результаты отработки заданий, возможен план-фактный анализ.

•Денежные средства. Учет заявок на расходование денежных средств, этапы формирования и утверждения заявок, контроль выполнения платежей по заявкам; ведение платежного календаря, планирование движения и остатка денежных средств с контролем распределения исходящих платежей, выявления кассовых разрывов; учета расчетов с банками, в том числе по эквайринговым операциям.

•Управление складом. Ведение схемы ордерного складского учета; ведение остатков товаров в разрезе «мест хранения» (ячеек, полок, стеллажей), и упаковок товара; многошаговый процесс инвентаризации товара.

•Управление запасами. Планирование отгрузки товаров со склада (по заказам на отгрузку) с учетом будущих поступлений на склад (по заказам на поступление); контроль остатка товаров; расчет потребности в запасах, поддержка стратегий пополнения запасов: объемно-календарное планирование на основе прогноза спроса, «заказ по точке перезаказа» (с фиксированным объемом или с регулярным интервалом поставки), «заказ под заказ».

•Финансовый учет. Поддержка схема работы, при которой товар закупается на одни организации компании, а продается от лица других организаций; учет себестоимости в разрезе организаций; учет финансовых результатов (прибыли, убытков) в разрезе направлений деятельности предприятия.

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.