«1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
Программные продукты «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ», ред. 3.1 и «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) КОРП», ред. 3.1, разработанные компанией «1С Рарус» и представленные на сертификацию как конфигурации, разработанные в среде «1С:Предприятия 8.3» в режиме управляемого приложения успешно прошли сертификацию на статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1C‑Рарус».
Программы «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», ред. 3.1 предназначены для автоматизации процессов управления торговлей и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), что позволяет организовать единое информационное пространство для эффективной работы всех подразделений торговой компании: отделов закупки, складов, отделов логистики, финансовой службы, отделов продаж, сервисного обслуживания, маркетинга и службы качества компании на всех этапах взаимодействия с клиентами.
Программы «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», ред. 3.1 представляют собой системы, решающие задачи по автоматизации на всех участках торговой компании со встроенными возможностями аналитической CRM-системы. Решения могут быть быстро внедрены в компаниях среднего и крупного бизнеса вне зависимости от особенностей процесса продаж (частые и быстрые или редкие и длительные по времени продажи).
Новые возможности редакции 3.1 «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
•Единая актуальная база клиентов.
•Гарантированная передача информации между подразделениями и сотрудниками без «информационных провалов».
•Беспрерывное улучшение бизнес-процессов компании за счет их описания в рабочей среде.
•Единый инструмент для ведения взаимодействий с клиентами с целью управления процессом продаж.
•Объективные данные о каналах привлечения клиентов (ROI) и отслеживание спроса для расширения продуктовой линейки компании.
•Повышение удовлетворенности клиентов.
•Аналитическая отчетность для принятия управленческих решений.
Модули, поддерживаемые продуктом «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ»
•Клиентская база.
•Инструменты управления продажами.
•Инструменты управления маркетингом.
•Инструменты управления сервисом.
•Инструменты тайм-менеджмента (ТМ).
•Инструменты управления бизнес-процессами компании (ВРМ).
•Доступ к системе через Интернет (WEB).
•Доступ к системе с мобильных устройств (iOS, Android, Windows).
•IP-телефония (CTI).
Использование дополнительных модулей
•Работа с социальными сетями и мессенджерами, электронной почтой (омниканальность).
•Интеграция с сайтом компании, личным кабинетом клиента.
•Сервисы на основе машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ).
Основные функциональные возможности
•Управление торговыми представителями, закрепление агентов за клиентами, назначение графика посещения, планирование посещений клиентов, формирование детальных заданий по сбору заказов и решению иных произвольных вопросов. Фиксируются результаты отработки заданий, возможен план-фактный анализ.
•Денежные средства. Учет заявок на расходование денежных средств, этапы формирования и утверждения заявок, контроль выполнения платежей по заявкам; ведение платежного календаря, планирование движения и остатка денежных средств с контролем распределения исходящих платежей, выявления кассовых разрывов; учета расчетов с банками, в том числе по эквайринговым операциям.
•Управление складом. Ведение схемы ордерного складского учета; ведение остатков товаров в разрезе «мест хранения» (ячеек, полок, стеллажей), и упаковок товара; многошаговый процесс инвентаризации товара.
•Управление запасами. Планирование отгрузки товаров со склада (по заказам на отгрузку) с учетом будущих поступлений на склад (по заказам на поступление); контроль остатка товаров; расчет потребности в запасах, поддержка стратегий пополнения запасов: объемно-календарное планирование на основе прогноза спроса, «заказ по точке перезаказа» (с фиксированным объемом или с регулярным интервалом поставки), «заказ под заказ».
•Финансовый учет. Поддержка схема работы, при которой товар закупается на одни организации компании, а продается от лица других организаций; учет себестоимости в разрезе организаций; учет финансовых результатов (прибыли, убытков) в разрезе направлений деятельности предприятия.
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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.
За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.