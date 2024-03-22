«1С-Рарус» создал единую систему управления торговым предприятием «Сильвер‑Маркет»

Переход на современную систему управления предприятием «1С:Управление торговлей 8» улучшил качество учета данных и работу «Сильвер-Маркет». Удалось сократить время расчета себестоимости на 30%, а срок формирования отчетности — на 50%. В компании организован единый сквозной бизнес-процесс обслуживания покупателей. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «Сильвер-Маркет» — поставщик офисной мебели для государственных учреждений, коммерческих организаций, банков, торговых и промышленных компаний. Компания занимается оптовой и розничной торговлей, создает дизайн-проекты, имеет собственную службу доставки и сборки, склад в Москве. Ассортимент компании включает офисную мебель всех уровней: от элитных кабинетов до недорогой мебели для персонала.

Предыдущая учетная система не отвечала требованиям в части быстродействия, гибкости настройки отчетов и соответствия законодательству. Поддержка и развитие функционала были невозможны из-за отсутствия связи с зарубежным разработчиком и использования устаревшей платформы.

Руководство компании «Сильвер-Маркет» рассматривало несколько решений для перехода. Команда «1С Рарус» порекомендовала выбрать «1С:Управление торговлей» в качестве основы для построения модернизированной системы, отвечающей запросам компании.

Результаты проекта

Реализована единая система ведения оперативного учета вместо ряда разрозненных программ. Из нескольких предыдущих решений перенесены нормативно-справочная информация, остатки и документы «Заказ клиента» и «Заказ поставщику» за прошедший год.

Время формирования отчетности сократилось на 50%. Ранее финансовый результат готовился только к концу месяца, следующим за расчетным периодом. Благодаря отказу от расчета в разрозненных программах и ручных корректировок, руководство получает отчетность на второй день после закрытия расчетного месяца.

Сокращен срок расчета себестоимости на 30%. До проекта для формирования финансового результата требовалось загрузить данные в отдельную устаревшую систему. Часть расчета себестоимости выполнялась силами сотрудников «Сильвер-Маркет» вручную. В результате проекта расчет себестоимости выполняется для 40 тыс. наименований мебели при помощи типового механизма закрытия месяца.

Реализован механизм обеспечения заказов клиента разными схемами закупки с доработкой типового АРМ «Формирование заказов по потребностям». Механизм позволяет менеджерам при создании «Заказа клиента» сразу указывать схему закупки, что облегчает работу отдела закупок.

Реализована возможность оперативного обновления системы. Критические механизмы не подвергались доработке, поэтому система обновляется с минимальным участием разработчиков и экономией ресурсов компании.

Разработан механизм фиксации и контроля выполнения заявок на сервис и доставку. Это позволяет планировать загрузку отделов сервиса и доставки, составлять график выполнения заявок согласно приоритетам и оценивать результативность работы отделов.

Создан единый сквозной процесс обслуживания покупателей, затрагивающий все подразделения компании: от фиксации заявки на участие в тендере и проведения замеров — до доставки товара отделом логистики.

Бармина Светлана, генеральный директор, ООО «Сильвер-Маркет»: «В результате проекта управленческая отчетность формируется в несколько кликов, сразу после закрытия месяца. Теперь не нужно делать многочисленные загрузки в разные системы и вручную обрабатывать данные. С предварительным расчетом себестоимости мы можем оперативно проверять рентабельность сделок. Это помогает планировать продажи и быстро рассчитывать показатели мотивации сотрудников. Благодаря усилиям проектной команды «1С Рарус» удалось отказаться от парка ИТ-решений в пользу единой системы. В продолжение этого проектная команда запускает работы по настройке локального сервера взаимодействий. Общение между пользователями разных отделов будет сведено в одно окно. Отказ от сторонних мессенджеров и пообъектное сохранение истории переписки позволят поэтапно отслеживать прохождение клиентских заявок. Хочу отметить слаженную работу команды «1С Рарус». Несмотря на некоторые сложности с переносом документации, когда приходилось повторно выполнять операции до получения верного результата, — правки выполнялись быстро и мы уложились в запланированные сроки».

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«1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» — холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 30 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3 тыс. сотрудников.