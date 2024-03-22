Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«1С-Рарус» создал единую систему управления торговым предприятием «Сильвер‑Маркет»

Переход на современную систему управления предприятием «1С:Управление торговлей 8» улучшил качество учета данных и работу «Сильвер-Маркет». Удалось сократить время расчета себестоимости на 30%, а срок формирования отчетности — на 50%. В компании организован единый сквозной бизнес-процесс обслуживания покупателей. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «Сильвер-Маркет» — поставщик офисной мебели для государственных учреждений, коммерческих организаций, банков, торговых и промышленных компаний. Компания занимается оптовой и розничной торговлей, создает дизайн-проекты, имеет собственную службу доставки и сборки, склад в Москве. Ассортимент компании включает офисную мебель всех уровней: от элитных кабинетов до недорогой мебели для персонала.

Предыдущая учетная система не отвечала требованиям в части быстродействия, гибкости настройки отчетов и соответствия законодательству. Поддержка и развитие функционала были невозможны из-за отсутствия связи с зарубежным разработчиком и использования устаревшей платформы.

Руководство компании «Сильвер-Маркет» рассматривало несколько решений для перехода. Команда «1С Рарус» порекомендовала выбрать «1С:Управление торговлей» в качестве основы для построения модернизированной системы, отвечающей запросам компании.

Результаты проекта

Реализована единая система ведения оперативного учета вместо ряда разрозненных программ. Из нескольких предыдущих решений перенесены нормативно-справочная информация, остатки и документы «Заказ клиента» и «Заказ поставщику» за прошедший год.

Время формирования отчетности сократилось на 50%. Ранее финансовый результат готовился только к концу месяца, следующим за расчетным периодом. Благодаря отказу от расчета в разрозненных программах и ручных корректировок, руководство получает отчетность на второй день после закрытия расчетного месяца.

Сокращен срок расчета себестоимости на 30%. До проекта для формирования финансового результата требовалось загрузить данные в отдельную устаревшую систему. Часть расчета себестоимости выполнялась силами сотрудников «Сильвер-Маркет» вручную. В результате проекта расчет себестоимости выполняется для 40 тыс. наименований мебели при помощи типового механизма закрытия месяца.

Реализован механизм обеспечения заказов клиента разными схемами закупки с доработкой типового АРМ «Формирование заказов по потребностям». Механизм позволяет менеджерам при создании «Заказа клиента» сразу указывать схему закупки, что облегчает работу отдела закупок.

Исследование CNews: какие компании контролируют поставки ноутбуков в школы?
ИТ в госсекторе

Реализована возможность оперативного обновления системы. Критические механизмы не подвергались доработке, поэтому система обновляется с минимальным участием разработчиков и экономией ресурсов компании.

Разработан механизм фиксации и контроля выполнения заявок на сервис и доставку. Это позволяет планировать загрузку отделов сервиса и доставки, составлять график выполнения заявок согласно приоритетам и оценивать результативность работы отделов.

Создан единый сквозной процесс обслуживания покупателей, затрагивающий все подразделения компании: от фиксации заявки на участие в тендере и проведения замеров — до доставки товара отделом логистики.

Бармина Светлана, генеральный директор, ООО «Сильвер-Маркет»: «В результате проекта управленческая отчетность формируется в несколько кликов, сразу после закрытия месяца. Теперь не нужно делать многочисленные загрузки в разные системы и вручную обрабатывать данные. С предварительным расчетом себестоимости мы можем оперативно проверять рентабельность сделок. Это помогает планировать продажи и быстро рассчитывать показатели мотивации сотрудников. Благодаря усилиям проектной команды «1С Рарус» удалось отказаться от парка ИТ-решений в пользу единой системы. В продолжение этого проектная команда запускает работы по настройке локального сервера взаимодействий. Общение между пользователями разных отделов будет сведено в одно окно. Отказ от сторонних мессенджеров и пообъектное сохранение истории переписки позволят поэтапно отслеживать прохождение клиентских заявок. Хочу отметить слаженную работу команды «1С Рарус». Несмотря на некоторые сложности с переносом документации, когда приходилось повторно выполнять операции до получения верного результата, — правки выполнялись быстро и мы уложились в запланированные сроки».

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего
безопасность

***

«1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «-Рарус» — холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 30 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3 тыс. сотрудников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Российское кассовое ПО готово блокировать просроченные и нелегальные товары

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Нефтяники России жалуются на Минцифры в Правительство: Слишком часто меняют требования

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Государство избавит российских геологов от иностранного ПО

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Как легально записать видеозвонок в основных мессенджерах и сервисах в 2024 году: подробная инструкция

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще