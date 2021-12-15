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ДКИС ALP создал технологию для расчета себестоимости и рентабельности комплексных ИТ-проектов

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, ведущий российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, основанных на программных продуктах «1С» и собственных разработках, создал и начала использовать сквозную специализированную подсистему расчета, мониторинга и прогнозирования плановой и фактической себестоимости реализуемых проектов. Новое решение является неотъемлемым компонентом авторской технологии ДКИС ALP «Бережливое производство», обеспечивающей комплексное планирование, прогнозирование и реализацию каждого из проектов компании.

Теперь руководители компании и кураторы проектов получили возможность пользоваться наиболее точными срезами по любому направлению работ в увязке с экономическими показателями по срокам, себестоимости, окупаемости и задействованным ресурсам, а также строить финансовые прогнозы уже на этапе оценки каждого этапа проекта.

Как отмечают в ДКИС ALP, данный инструмент наиболее эффективен в сочетании с функциональностью, предоставляемой другими ИТ-компонентами «Бережливого производства». На уровне реализации данная технология представляет собой единую среду, состоящую из ряда компонентов, каждый из которых отвечает за наиболее эффективное решение той или иной задачи клиента. Среди наиболее значимых из них: «Паспорт проекта», куда заносится вся документация о запланированных и реализованных работах; «Монитор ресурсного менеджера», позволяющий получать срезы по использованию ресурсов, занятых на проекте (о загрузке конкретного сотрудника), а также о ходе исполнения проектных работ; «Монитор руководителя», позволяющий контролировать плановые и фактические трудозатраты.

Наиболее значимая функциональность новой подсистемы позволяет в наиболее привычных и удобных форматах получать максимально точную информацию по различным финансовым срезам. При этом допуск к таким данным жестко контролируется самой системой на соответствие регламентам. В то же время топ-менеджеры компании в любой момент могут получить любой информационный срез как на этапах планирования проекта в целом, так и конкретных работ при его реализации и сдаче в промышленную эксплуатацию.

Для наиболее точного подсчета плановой и, в дальнейшем, реальной себестоимости реализации проектных этапов ДКИС ALP задействует точные первичные данные, получаемые из модуля зарплат и управления персоналом (ЗУП). Это позволяет наиболее точно соотносить планируемую и реальную себестоимость проектов любого масштаба. Кроме того, новая функциональность позволяет в автоматическом режиме формировать проектные группы не только с учетом необходимых компетенций, но и прогнозируемых трудозатрат в денежном выражении.

Данная технология прошла полную апробацию и в настоящее время широко применяется ALP для решения внутренних задач. При этом она максимально адаптивна, легко подстраивается под различные типы проектов и, в дальнейшем, может стать частью комплексного решения для автоматизации различных аспектов финансовой деятельности клиентов компании, утверждают в ALP.

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