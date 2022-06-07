ДКИС ALP создала многофакторную модель управления проектными рисками

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ООО «АЛП-ИС») –российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, основанных на программных продуктах «1С» и собственных разработках – внедрил комплексную технологию управления рисками при реализации проектов для своих заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ALP Group.

Данное решение позволяет на регулярной основе отслеживать изменения контекста проекта по целому рядку параметров (в том числе – состояние проектной команды, финансовые метрики, позиция заказчика, внешние угрозы и возможности, соответствие графику и пр.). Затем эти данные обрабатываются и нормируются по соответствующим шкалам, а далее выводится интегральная оценка.

В настоящее время эта технология уже успешно применяется ДКИС ALP в своей проектной деятельности. При этом, с одной стороны, куратор и руководитель проекта получают полную информацию обо всех количественных показателях и качественных характеристиках, а с другой, появляется возможность адекватно реагировать на текущую ситуацию на базе объективной и точной оценки, превентивно купировать потенциально негативные процессы и своевременно выявлять новые возможности для каждого клиента.

Не менее важно, что поскольку такая работа ведется по каждому проекту на постоянной основе, ДКИС ALP системно накапливает большой объем аналитической информации, используя которую в дальнейшем планируется создание универсальной модели оценки рисков проектной деятельности в целом. Одним из инструментов работы с такими данными является технология искусственного интеллекта, и, в итоге, формирования набора устойчивых паттернов – для точного прогнозирования и выработки вариативных моделей.

В настоящее время ДКИС ALP начинает работу по глубокой интеграции технологии управления рисками в свою глобальную Систему управления изменениями (СУИ). Напомним, что СУИ является одним из ключевых элементов принятой в компании модели «Бережливого производства», предназначенной для максимально гибкого и точного управления всеми ресурсами компании в интересах ее клиентов. Многолетняя практика ДКИС показала, что данный подход значительно ускоряет решение проектных задач, контролирует разработку, позволяет формировать лучшие проектные команды, а также обеспечивать эффективное взаимодействие сотрудников на всех уровнях.

CNews Analytics: Атлас российского рынка интернета вещей Интернет вещей

Отметим, что новая разработка еще более повышает качество управления всеми подразделениями компании и является новым шагом развития стратегии ДКИС ALP, направленной на создание максимально технологичного ERP-интегратора на отечественном рынке. Сегодня это особенно важно, поскольку задача достижения реальной импортонезависимости предъявляет поставщикам технологий особенно жесткие требования. Соответствовать этим вызовам ДКИС ALP позволяет давно отлаженная как на концептуальном, так и на технологическом уровне единая система организации производственной деятельности.

***

ALP Group занимается созданием решений на базе продуктов «1С» со дня основания (1996 г.). В первый период компания работает только с небольшими предприятиями. В рамках развития этого направления в 2007 г. был создан Департамент корпоративных информационных систем (ДКИС) ALP Group, полностью нацеленный на решения для крупных предприятий, а работа с малым бизнесом была свернута.