По инициативе «Росатома» создается сообщество специалистов по математическому моделированию

Под эгидой «Росатома» в России создается сообщество специалистов по математическому моделированию для «перезапуска» российской научной школы в данной области и фокусированной работы с кадрами.

Об этом сообщил директор по математическому моделированию госкорпорации «Росатом», советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на общественных началах Дмитрий Фомичев.

Сообщество будет сформировано как открытый клуб ученых и профессионалов в рамках CAD/CAE-консорциума, созданного год назад для обеспечения импортозамещения промышленного ПО для матмоделирования. Об этом CNews сообщили представители «Росатома»

Целью проекта является активизация научно-исследовательской работы по соответствующим направлениям и подготовки специалистов для прорывной разработки отечественного промышленного ПО САЕ-класса.

«Эта инициатива “Росатома” направлена на создание «питательной среды» научно-технического творчества молодых ученых и программистов, участвующих в развитии цифровой науки, в том числе популярной сегодня data science. И, безусловно, этот клуб нам важен как место, где могут вырастать уникальные профессионалы, способные создавать и внедрять технологии Индустрии 4.0 в самых разных отраслях. Попробуем «перезапустить» российскую школу математического моделирования, о которой много говорят и которую нужно возрождать и приумножать», – сказал Дмитрий Фомичев.

Также сообщество матмоделирования будет развиваться как площадка популяризации математики и программирования, предполагающая доступ заинтересованных участников к лекционным курсам и научным дискуссиям.

Организаторы сообщества рассчитывают, что деятельность клуба приведет аккумуляции интеллектуальных ресурсов для качественного роста российских разработок в области математического моделирования, в том числе, сформирует лидерские научно-технические группы, которые усилят кадровый потенциал в этой области.

«Мы создаем сообщество, в котором участники будут обмениваться идеями, читать лекции для студентов и молодых сотрудников, заниматься со школьниками. Важно, чтобы молодые поколения с раннего возраста росли в среде, где лидеры мнений – инициативные интеллектуалы и практики», – отметил Дмитрий Фомичев.

Инициатива носит некоммерческий характер. А площадкой, на которой будет работать сообщество, станут российские университеты.

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Дмитрий Фомичев напомнил о том, что «Росатом» совместно с российскими вузами реализует проект по созданию системы подготовки специалистов для работы с российским промышленным ПО. В частности, данный вопрос обсуждался в рамках форума «ЦИПР – 2022» на совещании, организованном «Росатомом», с участием представителей высокотехнологичных российских компаний и членов Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа. «Мы стремимся создавать в университетах научно-образовательные центры по матмоделированию и у нас есть возможность на безвозмездной основе передавать лицензии “Логоса” в вузы для научно-образовательной деятельности», – заключил Дмитрий Фомичев.

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Госкорпорация «Росатом» – глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; ответственным за создание в России к 2024 г. квантового компьютера; совместно с госкорпорацией «Ростех» выступает соисполнителем дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии». В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле Росатома более 70 цифровых продуктов.

САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для расчётов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они позволяют при помощи расчётных методов моделировать «поведение» промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.

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CAD-системами (Computer-aided design) называется программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного проектирования. Представляет собой организационно-техническую систему, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР.

«Логос» – цифровой продукт для инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования класса САЕ. Создан на основе многолетних разработок госкорпорации «Росатом», которые с 2009 г. проводит РФЯЦ-ВНИИЭФ («Росатом»).