«Росатом» предложил цифровые продукты для суверенизации КИИ ТЭК

«Росатом» предложил российской нефтегазовой отрасли импортонезависимые цифровые продукты для суверенизации критической информационной инфраструктуры ТЭК, а также заявил о планах по формированию партнерств с нефтегазовыми предприятиями в целях дальнейшего развития отечественных программных продуктов класса САЕ под задачи топливно-энергетического комплекса России. Об этом сообщил директор по математическому моделированию госкорпорации «Росатом» Дмитрий Фомичев.

«Цифровые решения «Росатома» успешно зарекомендовали себя в машиностроительном, топливном и других дивизионах атомной отрасли. Они успешно апробированы и готовы к применению в других отраслях. Сегодня, когда более 70% используемых в нашей экономике программных продуктов являются зарубежными, «Логос» и другое промышленное ПО «Росатома» может обеспечить адекватное импортозамещение, а в будущем – создание перспективных цифровых модулей для отечественного нефтегазового сектора», – отметил он.

Задача перехода на российское инженерное ПО приобретает особую актуальность в контексте указа Президента Российской Федерации о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры, который, наряду с переходом на преимущественное применение отечественного ПО, предполагает организацию научно-производственной работы и подготовку кадров для разработки и применения данных продуктов на перспективу.

Инструментом реализации данных задач в ТЭК станет включение нефтегазовых компаний в работу CAE/CAD-консорциума, в рамках которого будет осуществляться дальнейшее проектирование стека цифровых продуктов для нефтегазовой отрасли. А размещение российскими разработчиками программных продуктов в области математического моделирования на «Логос платформе» обеспечит их совершенствование на основе обратной связи от предприятий-заказчиков.

По словам Дмитрия Фомичева, в настоящее время «Росатом» реализует ряд совместных цифровых проектов с компаниями-лидерами ТЭК по разработке новых цифровых решений для отрасли. Результаты по данным проектам будут представлены в 2023 г.: «Мы приглашаем компании нефтегазовой отрасли включиться в совершенствование российского ПО в рамках консорциума российских разработчиков программного обеспечения классов CAE и CAD. Уже сегодня мы взаимодействуем с рядом крупнейших нефтяных компаний страны и в будущем году сможем представить первые кейсы по созданию новых программных продуктов».

Перспективным направлением сотрудничества «Росатома» с нефтегазовыми компаниями является совместное развитие технологий создания цифровых двойников. «При участии Росатома был зарегистрирован первый в мире стандарт в области цифровых двойников изделий, и в рамках консорциума мы планируем с коллегами заняться формированием на его основе индустриального стандарта цифровых двойников для ТЭК», – сказал Дмитрий Фомичев.

Портфель цифровых продуктов «Росатома» для ТЭК включает в себя программные пакеты для математического моделирования физических процессов (в том числе моделирования течений в трубах и скважинах), управления проектами капитального строительства на нефтяных и газовых месторождениях, предложение по переводу рабочих станций на отечественное ПО, а также новые решения в области цифровой инфраструктуры, включая обеспечение мобильными дата-центрами. Эти продукты прошли апробацию на предприятиях атомной отрасли и в настоящий момент активно верифицируются на предприятиях ТЭК, а близость цифровых технологических подходов атомной и нефтегазовой индустрий способствует их эффективному внедрению и адаптации под задачи российской нефтегазовой отрасли.

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Примером соединения цифровых решений «Росатома» с прикладной и инженерной экспертизой нефтегазовых компаний является внедрение программно-вычислительного комплекса «Волна» (создан «РФЯЦ ВНИИТФ» в сотрудничестве с «Газпромом») на газотранспортных предприятиях «Газпрома»

Новые возможности «Росатома», связанные с реализацией дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления», позволяют применять квантовые вычисления для решения задач нефтегазовой отрасли, в том числе оптимизационные задачи, задачи моделирования новых материалов и сложных физических процессов, а также задачи искусственного интеллекта.

Актуальными для ТЭК являются инфраструктурные и коммуникационные решения – мобильные и контейнерные центры обработки данных, которые могут быть развернуты в короткие сроки в труднодоступных районах для проведения анализа и принятия решений на местности, а также отечественные коммутаторы «Т-Ком».

Система «Росатома» по управлению конфигурациями «Атом.Порт» позволяет нефтегазовым предприятиям решать задачи имортозамещения в различных процессах – от инвентаризации инфраструктуры до миграции рабочих мест на отечественное ПО и дальнейшего управления смешанной инфраструктурой.

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Цифровая платформа Multi-D, используемая в «Росатоме» для управления проектами сооружения сложных инженерных объектов, поможет российскому ТЭК сформировать единую информационную среду для участников масштабных проектов и обеспечит поддержку в принятии управленческих решений на основе данных.