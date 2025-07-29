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Ракчеев Алексей
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|IBS разработала цифрового помощника для аудита и оценки состояния информационной безопасности 1
|07.06.2023
|Softline помогла «Газпром-медиа развлекательное телевидение» обеспечить бесперебойную работу систем хранения данных 1
Ракчеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 11 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 246 1
|Газпром ПАО 1378 1
|Microsoft Office 3860 1
|Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
|Мартынов Сергей 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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