YotaPhone восстает из мертвых? Создан уникальный смартфон с двумя экранами и изменчивым дизайном. Видео. Опрос

Infinix создала смартфон, задняя крышка которого украшена цветным экраном на электронных чернилах. Это своего рода эволюция смартфона YotaPhone – первого в мире смартфона с дополнительным экраном Е-Ink на тыльной панели. В новинке Infinix экран выводит различные изображения, позволяя тем самым в любой момент менять облик смартфона без покупки дополнительных аксессуаров.

Возрождение концепции YotaPhone

Компания Infinix, за которой стоит широко известный в прошлом производитель смартфонов Sagem, представила прототип смартфона, дизайн которого можно менять «на лету». Его тыльная сторона оснащена экраном на основе электронных чернил, и он, к тому же, цветной, за счет чего на него можно выводить различные изображения. Это могут быть орнаменты, абстракции и пр.

Идея встраивать электрофоретические экраны в тыльную панель смартфонов не нова – еще 2012 г. свет увидел смартфон YotaPhone первого поколения с таким экраном на задней крышке. Можно сказать, что Infinix пересмотрела его концепцию и выпустила более современное решение.

Новая технология Infinix получила название E-Color Shift. Премьера новинки прошла в Лас-Вегасе (США) на международной выставке потребительской электроники CES 2024. Компания не уточнила, когда именно собирается внедрить E-Color Shift в серийно выпускаемые смартфоны, но, судя по тому, какая именно модель была использована в качестве прототипа, можно предположить, что у нее почти все готово к запуску.

Фото: Infinix Один смартфон с миллионами вариантов дизайна

Мобильник, который Infinix показала на CES 2024, очень похож на Note 30 VIP, премьера которого состоялась в июне 2023 г. На момент выхода материала смартфон был доступен, в российской рознице, в том числе и в специальном «гоночном» издании. Цена последнего – 30 тыс. руб. (в DNS) за комплектацию 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Как все устроено

Как и в упомянутом YotaPhone, в новом смартфоне Infinix на тыльной панели установлен экран на основе электронных чернил, только в данном случае он цветной и сегментированный – в его составе 60 отдельных ячеек. Матрицу предоставила компания Е-Ink, чьи экраны используются в подавляющем большинстве современных электронных книг.

В данном случае применяется панель Prism 3, которая поддерживает восемь базовых цветов, но умеет комбинировать их в различные оттенки. Пользователь может менять цвет каждой ячейки по отдельности в любое нужное ему время.

При этом, как и в случае с обычными монохромными экранами на электронных чернилах, используемый в смартфоне Infinix цветной дисплей потребляет энергию исключительно во время обновления. Другими словами, расход заряда аккумулятора будет происходить только когда пользователь решит поменять изображение. За счет этого осуществляется значительная экономия энергии, но при этом в руках у пользователя по-прежнему находится смартфон с очень широкими возможностями кастомизации.

Экономия на аксессуарах

Разработка Infinix меняет принцип кастомизации современных мобильных устройств на корню. Все актуальные мобильные смартфоны выглядят одинаковыми – производители пытаются внести хоть какое-то разнообразие путем манипуляций с цветом корпуса, фактурой задней панели и иногда с дизайном блока камер, но помогает это далеко не всегда.

Infinix экспериментирует на ранее выпущенных смартфонах

Менять внешний вид смартфона пользователи привыкли при помощи чехлов. Для популярных моделей телефонов за то время, что они производятся, сторонние компании успевают выпустить несколько десятков различных видов чехлов.

Infinix же позволяет купить один прозрачный чехол и менять дизайн смартфона в зависимости, к примеру, от настроения или времени суток.

Хорошо забытое старое

Пока нельзя предсказать, как потребители встретят смартфоны с дополнительным цветным экраном на тыльной панели, и как сильно из-за этого дополнения вырастет конечная цена устройств. Однако в современном мире смартфоны с двумя экранами широким спросом не пользуются.

YotaPhone, задавший этот тренд в 2012 г., в итоге дорос лишь до третьего поколения, однако более-менее успешным можно считать лишь вторую его итерацию, релиз которой состоялся в 2014 г. По сути, это была работа над ошибками – разработчики взяли за основу оригинальный YotaPhone, дали ему более актуальный (по меркам тех лет) дизайн, а также устранили все недочеты первого поколения.

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Третий YotaPhone поступил в марте 2017 г. был отложен на неопределенный срок, но в августе 2017 г. все же поступил в продажу, хотя популярным в итоге так и не стал. Разрабатывавшая эти устройства компания YotaDevices, основанная в 2011 г., была признана банкротом в мае 2019 г.

Попытки выпускать подобные YotaPhone смартфоны предпринимались и другими компаниями, но только не крупными игроками. Это были малоизвестные китайские фирмы из так называемого «третьего эшелона». Впрочем, боле популярные производители, например, Meizu, тоже иногда решались встроить в тыльную панель смартфона дисплей, но обычный, а не на электронных чернилах, и совсем небольшого размера.



