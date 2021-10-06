Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы
Касперская порекомендовала ни за что не сдавать свои биометрические данные ввиду гигантского риска их кражи. Также она настоятельно не советует отказываться от бумажных документов в пользу их электронных копий. Виртуальные документы легко можно подделать, и велик риск их потери из-за выхода из строя носителей информации
Касперская против цифровизации
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в интервью агентству РИА «Новости» заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя полностью отказываться от бумажных версий документов. С ее слов, электронные их копии могут оказаться недоступными, если в системе произойдет сбой.
«Мое глубокое убеждение: обязательно надо сохранять параллельную бумажную систему. Сколько бы лет ни прошло, нужно хранить бумагу, как раз на случай сбоев в электронной системе», – заявила Наталья Касперская. По ее мнению, электронные документы таят в себе много опасностей.
В качестве примера Касперская привела высокую вероятность подделки электронных документов вследствие целенаправленного взлома. Она подчеркнула, что подделать электронные документы проще, чем бумажные, как проще хакерам и скрыть следы своего преступления. «Если документы подделывает айтишник с высокими правами доступа, то он и журналы своего доступа тоже подделает», – сказала президент InfoWatch.
В качестве еще одного недостатка электронных документов Наталья Касперская привела недолговечность носителей информации. «Все форматы и носители данных живут не долее 15-20 лет, например, сейчас огромная проблема прочесть дискеты 1990-х годов», – сказала она, добавив, что при отключении электричества электронные документы тоже могут оказаться недоступны.
Наталья Касперская считает, что необходимо развивать имеющиеся алгоритмы защиты виртуальных документов. По ее мнению, должны использоваться «многоуровневые системы защиты, перекрестные системы хранения, автоматическое резервирование; должны использоваться методы связанных списков, когда в документ включается его криптографический отпечаток – контрольная сумма, чтобы если в документе были произведены изменения, это было видно».
Президент InfoWatch утверждает, что те, кто продвигает цифровизацию документов, лишь заверяют о ведущейся разработке подобных систем. «Это все энтузиасты электронного документооборота нам обещают, конечно; но факторы риска – человеческий фактор, коррупция, постоянные утечки, ненадежность носителей и недолговечность форматов – остаются», – подытожила Касперская.
Никаких электронных паспортов
Наталья Касперская не уточнила, бумажные копии каких именно документов следует хранить каждому россиянину. В настоящее время Россия переходит на электронные трудовые книжки, а в декабре 2021 г. должен начаться эксперимент по внедрению электронных паспортов. Как сообщал CNews, соответствующие попытки власти пока абсолютно безуспешно предпринимают с 2013 г.
У Натальи Касперской есть совершенно четкая позиция относительно электронных паспортов. Еще в начале сентября 2021 г. она посчитала их угрозой для россиян. По ее мнению, такие паспорта гораздо проще подделать, и махинации с ними станут массовым явлением.
Также Касперская не видит необходимости для населения в отмене привычного (бумажного) вида главного документа гражданина. «Никто <…> не объясняет нужность (внедрения электронных паспортов – прим. CNews). Понимаете, просто говорят, что надо, потому что надо», – заявила президент InfoWatch. «Цифровизация ради цифровизации», – резюмировала она.
Биометрия – чистейшее зло
Не менее настороженно Наталья Касперская относится к биометрии. Она порекомендовала не передавать никому свои биометрические данные и, цитата, “не вестись на удобство».
В настоящее время в России существует государственная Единая биометрическая система (ЕБС), популярностью среди россиян не пользующаяся. По данным «Ведомостей», на середину февраля 2021 г. в ней было зарегистрировано всего около 164 тыс. граждан России из более чем 146 млн. Также биометрию любят собирать банки, предлагая взамен упрощенную авторизацию в личном кабинете.
Создание ЕБС началось в 2016 г., а первые тесты прошли в декабре 2017 г. Официальный запуск ЕБС состоялся 1 июля 2018 г. однако еще в марте 2018 г. CNews сообщил о том, что оператором ЕБС назначен «Ростелеком». За 3,5 года в этом плане ничего не изменилось – развитием системы по-прежнему занимается «Ростелеком».
Широкую популярность ЕБС приобрела у российских банков. В настоящее время она используется как минимум в Сбербанке, Альфа-банке, Промсвязьбанке и Почта-банке.
«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников», – заявила Наталья Касперская. Она добавила, что лично ей непонятно, зачем в принципе нужно повсеместное использование биометрии.
«Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном», – предостерегла россиян об опасности президент InfoWatch.