Банк Натальи Касперской стал банкротом

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Официальное банкротство

Арбитражный суд г. Москвы принял решение о несостоятельности (банкротстве) Нэклис-Банка, совладелицей которого с 64% долями банка является Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch, через кипрскую компанию Organat Financial Ltd. Наталья Касперская занимает 15 позицию в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes с личным состоянием $270 млн.

Решение о банкротстве Нэклис-банка в рамках арбитражного дела A40-5070/2020 было принято по заявлению Главного управления Центробанка (ЦБ) России по Центральному федеральному округу, поданному в Арбитражный суд Москвы 17 января 2020 г. Как ранее сообщал CNews, приказ об отзыве лицензии был опубликован на сайте регулятора 10 января 2020 г.

По словам представителя ЦБ России, присутствовавшего в суде, обязательства Нэклис-Банка в размере 3,2 млрд руб., на 2,2 млрд руб. превышали активы в сумме 966 млн руб., имевшиеся в распоряжении кредитной организации на момент отзыва лицензии 10 января 2020 г.

По итогам судебного заседания конкурным управляющим ООО КБ «Нэклис-Банк» назначена российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Представитель временной администрации заявил, что АСВ уже обратилось с заявлением в правоохранительные органы на предмет изучения фактов по ряду сделок с признаками вывода активов.

В январе 2020 г. CNews получил комментарий в компании InfoWatch о том, что что отзыв лицензии у Нэклис-банка не отразится на деятельности ГК InfoWatch, поскольку речь о средствах, принадлежащих лично Наталье Касперской. «InfoWatch — это независимый бизнес со своими источниками дохода на рынке информационной безопасности. Счета у ГК InfoWatch во многих банках, операции идут бесперебойно», отметили в компании.

Предыстория банкротства

Наталья Касперская стала основной владелицей Нэклис-банка осенью 2017 г. В январе 2020 г. она написала в своем аккаунте в соцсети Facebook, что стала совладелицей банка «не по своей воле», когда «по знакомству» положила в него крупный депозит. Банк несколько лет выплачивал проценты по вкладу, но затем не смог вернуть депозит, и в итоге руководство банка предложило конвертировать депозит в долю в банке.

Наталья Касперская, президент InfoWatch, совладелица Нэклис-банка

Она также рассказала CNews о неоднократных попытках спасти банк. «Меняла менеджмент, создавала совет директоров, проводила докапитализацию банка за счет личных средств, но это не помогло: "Во-первых, лично у меня нет достаточной квалификации, я не банкир, а проблемы были зарыты ниже моего уровня компетенции. Во-вторых, проблемы, созданные другими людьми, нужно было заливать моими деньгами, мне это в конце концов надоело, у меня нет столько денег и такой мотивации. Мне оказалось проще зафиксировать свои убытки», — сообщила CNews Наталья Касперская.

Наталья Касперская также сообщила CNews, что размер средств, потерянных ею в банке, довольно большой: «Это депозит, который не смог мне вернуть банк, а кроме того, средства, которые я направила на докапитализацию в 2018 году. Всего несколько сотен миллионов рублей».

Заявление Н. Касперской по поводу Нэклис-банка, январь 2020 г.

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских у Нэклис-банка по причине неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. На момент отзыва лицензии банк не соответствовал нормативам достаточности собственных средств, установленных на уровне 2%, а также снизил размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации.

Операции Нэклис-банка по замещению активов на своем балансе привели к возникновению «портфеля потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд руб., отмечалось в заявлении Центробанка. Операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Банк из третьей сотни

Нэклис-банк был основан в декабре 1991 г., и по состоянию на 20 января 2020 г. он занимал 251 место по величине активов в российской банковской системе. Основное направление его деятельности – обслуживание и кредитование физических и юрлиц в дополнение к операциям на межбанковском рынке.

Кроме Натальи Касперской, в число совладельцев банка входит ООО «Лорэнс-стар» с 4,57% долей. Оставшаяся доля банка принадлежит физлицам, включая директора и совладелеца АО «Авиа-проект» Сергея Шейгаса (4,41%), участника гильдии финансовых менеджеров Вячеслава Адрова (6,21%), совладельца компании «Русский мак» и соучредителя общественной организации по защите гражданских прав «Справедливость» Дмитрия Мухина (4,54%), а также Алексея Блохина, владеющего почти 20% в «Лорэнс-стар». Его доля в банке составляет 5,66%.

Ранее Центробанк в своем официальном заявлении напомнил, что Нэклис-Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, с учетом начисленных процентов по вкладам.