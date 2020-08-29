Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством»

Госнаграды за развитие Рунета

Президент России Владимир Путин наградил Артемия Лебедева, руководителя «Студии Артемия Лебедева» и Наталью Касперскую, гендиректора компании «Инфовотч» и председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указ о награждении государственными наградами №529 от 26 августа 2020 г. за подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru. Лебедев и Касперская фигурируют в указе в списке награжденных «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

В этом же списке присутствуют Алексей Басов (замгендиректора РВК, известный как сооснователь сервисов SpyLOG, «Бегун» и «Деньги@Mail.ru»), Дмитрий Бурков, директор по развитию «Регионального сетевого информационного центра», Владимир Горжалцан, первый замдиректора «КЦ национального домена сети Интернет», Василий Долматов, советник по технологиям департамента исследований НПК «Криптонит», основатель онлайн-библиотеки своего имени Максим Мошков, глава проектов «Центра интернет-технологий», а также Андрей Романова, замдиректора по общим вопросам «КЦ национального домена сети Интернет».

Достижения Натальи Касперской

Наталья Касперская – российский предприниматель, сооснователь компаний «Лаборатория Касперского» и Infowatch. Также в собственности Касперской была основная доля в недавно обанкротившемся банке Нэклис-банк.

Владимир Путин наградил орденами деятелей Рунета

Наталья Касперская приобрела контрольную долю Infowatch в 2007 г. Компания специализируется на проблемах информационной безопасности. Изначально она была подконтрольна «Лаборатории Касперского», но в 2012 г. стала полностью независимой.

Наталья Касперская, глава Infowatch

Один из проектов компании – защищенный смартфон «Тайгафон», разработка которого была запущена в 2014 г. Идея устройства состояла в обеспечении защищенного доступа к корпоративным коммуникациям: на обычном смартфоне коммуникации пользователя могут утекать различными путями, включая Bluetooth и Wi-Fi. В декабре 2019 г. Infowatch свернула этот проект. Он обернулся компании убытком в 40 млн руб.

В 2011-2012 гг. Наталья Касперская входила в президентский совет по модернизации, который был создан Дмитрием Медведевым в 2009 г. в должности Президента России. Касперская, как сообщал CNews, вышла из состава совета в июне 2012 г.

В конце декабря 2015 г. Наталья Касперская участвовала во встрече Владимира Путина с представителями российского ИТ-бизнеса в рамках форума «Интернет-экономика». Она рассказала Путину о необходимости продления льгот для ИТ-компаний по уплате взносов в Пенсионный фонд, которые на тот момент показывали высокую эффективность. Также на встрече с Путиным указывала, что оборот по программным продуктам и услугам вырос с 330 млрд руб. в 2010 г. до 624 млрд руб. в 2014 г.

В августе 2017 г. Наталья Касперская была избрана главой комитета по информационной безопасности при Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Комитет был сформирован в рамках реализации программы «Цифровая экономика».

В начале 2020 г. CNews сообщал о том, что Наталья Касперская вошла в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию России.

Чем известен Артемий Лебедев

Артемий Лебедев — российский дизайнер, изобретатель, предприниматель и блогер. Более всего известен в качестве гендиректора и совладельца основанной им в 1995 г. студии WebDesign, которая впоследствии была переименована и сегодня известна как «Студия Артемия Лебедева».

Российский дизайнер Артемий Лебедев

Студия имеет ряд офисов в России, Европе и Северной Америке (офис в США был открыт в 2010 г). В портфолио студии Лебедева входят такие проекты, как редизайн сайта «Газпрома», дизайны смартфонов и ноутбучных клавиатур, ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метрополитена, создание логотипов Ярославля, Перми и Одессы, дизайн гражданских DMR-радиостанций «Ростеха».

Артемий Лебедев также является основателем студий дизайна «А-квадрат» и «Артографика», рекламного агентства «Реклама.ру» и представителем SUP Media, владеющей «Живым Журналом».