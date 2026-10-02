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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зорихин Дмитрий

СОБЫТИЯ


02.10.2026 Ticketland отменяет сервисный сбор при покупке билетов на культурные события 1
03.03.2025 В Санкт-Петербурге за год на треть выросли продажи билетов на концерты 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зорихин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16127 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 28 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 153 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 60 1
Газпром - МТС Live Холл 18 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 99 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19760 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6870 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3224 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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