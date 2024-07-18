Концертный зал «Юпитер» стал частью федеральной сети площадок «МТС Live Холл»

МТС сообщила о том, что концертный зал «Юпитер» в Нижнем Новгороде переходит в управление «МТС Live». Современная площадка на 1450 зрителей станет частью федеральной сети «МТС Live Холл». На новой площадке «МТС Live» обеспечит проведение концертов популярных артистов и гастроли актуальных шоу в городе, а жители Нижнего Новгорода смогут покупать билеты без наценки и с кешбэком.

«МТС Live Холл» в Нижнем Новгороде пришел на замену «Юпитеру» — самому большому и современному концертному залу Нижнего Новгорода, расположенному в центральной части города. Площадка оснащена высокотехнологичным звуковым и световым сценическим оборудованием, а технические решения позволяют трансформировать сцену и зал под мероприятия разного формата – от концертов современной и академической музыки до театральных постановок и конференций.

Операционное управление площадкой перейдет к «МТС Live», в том числе сдача в аренду, продажа билетов, спонсорства и рекламы, а также работа баров.

Жители Нижнего Новгорода смогут покупать билеты на события площадки без сервисного сбора и с кешбэком, получать дополнительные бонусы и возможности, например, мгновенное бронирование столиков на мероприятия.

«Мы накопили большую экспертизу на рынке развлечений и в управлении недвижимостью, новая площадка высокого класса – закономерный шаг для развития нашего бизнеса и рынка в целом. «МТС Live» занимает лидирующие позиции в регионах по удобству и выгодам для жителей города. Нижний Новгород станет шестым регионом, где мы сможем представить знаковые проекты индустрии и стать главным партнером для артистов и рынка. А нижегородцы теперь смогут получить дополнительные привилегии, например, покупать билеты с кешбэком. Наличие собственной площадки в регионе позволит МТС Live консолидировать до 30-35% целевого рынка в Нижнем Новгороде к 2029 г. Благодарим команду площадки «Юпитер» за доверие», – сказал генеральный директор «МТС Live» Михаил Минин.

Как промоутер и продюсер «МТС Live» организовывает туры и шоу артистов на площадках – в прошлом году прошли концерты Anna Asti, The Hatters, «Моя Мишель» и многие другие. Артисты получают высокий уровень сервиса в туре и дополнительную монетизацию, а промоутеры и продюсеры – сокращение нагрузки по организации с большей выгодой и удобным клиентским опытом. Сеть уникальных медиаповерхностей МТС привлекает спонсоров и становится дополнительной рекламой для артистов.

Современная универсальная площадка «Юпитер» включает в себя концертный зал на 1450 человек, VIP-зал на 60 гостей, просторное фойе для проведения мероприятий. Звуковое, световое и видеопроекционное оборудование подходит под технический райдер любой сложности. Зал комфортен для посещения людьми с ограниченными возможностями движения и оборудован лифтом и пандусом. В сезон на площадке проходит порядка 240 мероприятий, посещаемость зала в год составляет порядка 230–240 тыс. человек.

В 2023 г. к сети «МТС Live Холл» присоединились площадки в Воронеже и Челябинске, в 2022 г. – в Москве и Санкт-Петербурге. В 2021 г. МТС подписала соглашение с международным выставочным центром «Екатеринбург Экспо», концертный зал на территории которого теперь называется «МТС Live Холл». Всего в управлении «МТС Live» сейчас 26300 м2. площади всех объектов.