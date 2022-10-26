Positive Technologies: госсектор и организации критической инфраструктуры России заинтересованы в этичных хакерах

В Positive Technologies проанализировали крупные и активные платформы bug bounty по всему миру. Эксперты отметили, что наиболее востребованными платформы оказались у ИТ-компаний (16%), онлайн-сервисов (14%), сферы услуг (13%) и торговли (11%), финансовых организаций (9%). Этот мировой тренд в целом коррелирует с российским. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Основная масса заказчиков российских программ bug bounty представлена частным бизнесом, обслуживающим большое количество клиентов: банками, онлайн-сервисами, электронной коммерцией, разработчиками ИТ-продуктов. Главным драйвером развития bug bounty в России могут стать госсектор и организации критической инфраструктуры.

В 2021 г. количество программ bug bounty, по данным HackerOne, увеличилось на 34%, а исследователи безопасности выявили на 21% больше уязвимостей. К 2027 г. рынок bug bounty может вырасти до $5,5 млрд.

По данным Positive Technologies, лидер по количеству крупных bug-bounty-платформ — Азиатский регион, в котором располагаются 38% проанализированных ресурсов. На втором месте расположился Европейский регион, включая Россию: здесь находится треть исследованных платформ, в том числе одни из наиболее крупных, например Intigriti, YesWeHack, Zerocopter и Standoff 365 Bug Bounty. Доля платформ Североамериканского и Ближневосточного регионов составила 21% и 8% соответственно.

Российский рынок bug bounty активно формируется. В 2020 г. Россия вошла в тройку стран с самым высоким уровнем дохода багхантеров, обогнав Китай и Германию. В разное время порядка 40 компаний запускали открытые программы bug bounty. В стране действуют три основные платформы: Bugbounty.ru, Standoff 365 Bug Bounty и BI.ZONE Bug Bounty. При этом половина программ bug bounty в России закрытые, то есть количество исследователей в них ограничено и заранее оговорено.

Российские компании готовы платить багхантерам от нескольких десятков до сотен тысяч рублей за найденную уязвимость. В отдельных случаях выплаты достигают 1 млн руб. и более. Например, средняя выплата за критически опасную уязвимость на платформе Standoff 365 Bug Bounty составляет 420 тыс. руб., что сопоставимо с выплатами по миру. В целом наибольшие средние суммы вознаграждений за нахождение уязвимостей критического и высокого уровня опасности оказались в bug-bounty-программах блокчейн-проектов ($13,1 тыс. и $5,3 тыс. соответственно) и ИТ-компаний ($6,6 тыс. и $2,2 тыс. соответственно).

В Positive Technologies ожидают бурный рост числа российских программ bug bounty в ближайшее время. Предпосылки для дальнейшего роста рынка — увеличение количества и сложности киберугроз, недоступность в России многих мировых сервисов, а также расширение спектра организаций, прибегающих к bug bounty: этот метод обеспечения кибербезопасности стали использовать небольшие компании и государственные учреждения.

Драйвером отечественного рынка bug bounty может стать устранение юридических барьеров, на которое сейчас направлена работа регуляторов — Минцифры и ФСТЭК. Российский рынок органически вырастет за счет появления программ поиска уязвимостей в большем спектре секторов экономики. Эксперты отмечают, что росту также будет способствовать появление программ в объектах критической инфраструктуры (КИИ), необходимое для расширения процессов управления уязвимостями (в дополнение к сканерам безопасности и периодическим пентестам). При этом организации КИИ уже заинтересованы в bug bounty: это способ проверить, возможна ли реализация недопустимых событий, которые могут привести к непоправимым последствиям, в их информационных системах.

Провести такую программу предлагает платформа Standoff 365: исследователи могут не только искать уязвимости в инфраструктурах компаний, но и пытаться реализовать недопустимые события на основе найденных брешей.

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«Новаторский подход к поиску уязвимостей выгоден всем пользователям Standoff 365 Bug Bounty, — отметил CPO Standoff 365 Ярослав Бабин. — Компания получает подробный отчет об эксплуатации ряда уязвимостей, которые привели к реализации недопустимого события, и может сразу приступить к их исправлению. Исследователю же выплачивается значительно большее вознаграждение, чем за обычный поиск брешей в защите».

За пять месяцев работы платформы Standoff 365 Bug Bounty багхантеры прислали 550 отчетов, найдены и исправлены более 150 уязвимостей, за которые участникам выплачено более 3 млн руб. По числу участников и программ платформа стала лидером среди российских аналогов: на ней зарегистрировались уже более 2500 человек, запущено 24 программы (в том числе «Азбука вкуса», «Вконтакте», «Дзен», Mail.ru, Rambler&Co).

Основываясь на опыте работы платформы Standoff 365 Bug Bounty, эксперты Positive Technologies рекомендуют своим клиентам с большим скоупом для поиска уязвимостей (более 10 полноценных многофункциональных веб-приложений) закладывать на проведение программ bug bounty в среднем 5 млн руб. на год без учета стоимости подписки. В компании считают, что за это время можно оценить объемы реально необходимых расходов. При рекомендуемом объеме предусматриваемых средств, как показывает практика Positive Technologies, заказчик не рискует ошибиться с бюджетом, что позволит ему комфортно пользоваться программой.

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Positive Technologies — разработчик решений для кибербезопасности. Технологии и сервисы компании используют более 2300 организаций по всему миру.

The Standoff 365 — платформа для специалистов по информационной безопасности, которая включает в себя киберполигон, программы bug bounty, социальную сеть, тематические блоги и платформу для организации CTF-соревнований.